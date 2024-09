Premios Emmy: nominados, presentadores y cuándo y dónde ver la ceremonia en vivo

Los Emmys reconocen la importancia de los guionistas, intérpretes y todos aquellos que trabajaron en programas de televisión y son entregados por la Academia de la Televisión.

Jesse Collins, Dionne Harmon y Jeannae Rouzan-Clay, productores ejecutivos de Jesse Collins Entertainment, han vuelto a reunir al equipo de producción de la aclamada 75ª edición de los premios Emmy del año pasado. Alex Rudzinski vuelve como director, Brittany Brazil regresa como co-productora ejecutiva, al igual que la productora Taryn Hurd, el diseñador de producción Brian Stonestreet y el guionista principal Jon Macks. El ganador de un Emmy Rickey Minor será el director musical por sexta vez. El diseñador de iluminación Noah Mitz y el productor de pantallas Drew Findley también regresan del año pasado. Eric Cook se une al equipo como coproductor ejecutivo.

Quiénes son los nominados a los premios Emmy 2024

El drama épico japonés "Shogun", de FX, encabeza la lista con 25 nominaciones, seguido de dos comedias: "The Bear" (FX), con 23, y "Only Murders in the Building" (Hulu), con 21. "True Detective: Night Country" lideró las nominaciones en las categorías de miniserie o película para televisión con 19.

Nominadas a Mejor serie dramática

‘El problema de los tres cuerpos’ (Netflix)

‘Fallout’ (Prime Video)

‘La edad dorada’ (Max)

‘Mr. and Mrs. Smith’ (Prime Video)

‘Shgun’ (FX)

‘Slow Horses’

‘The Crown’ (Netflix)

‘The Morning Show’ (Apple TV+)

Nominadas a Mejor serie de comedia

‘Colegio Abbott’ (ABC)

‘Curb Your Enthusiasm (Larry David)’ (Max)

‘Hacks’ (Max)

‘Lo que hacemos en las sombras’ (FX)

‘Palm Royale’

‘Reservation Dogs’

‘Solo asesinatos en el edificio’ (Hulu)

‘The Bear’ (FX)

Nominadas a Mejor miniserie

‘Cocina con química’ (Apple TV+)

‘Fargo’ (FX)

‘Mi reno de peluche’ (Netflix)

‘Ripley’ (Netflix)

‘True Detective: Noche polar’ (Max)

Nominadas a Mejor telefilme

‘La gran exclusiva’ (Netflix)

‘La reina de los concursos’ (Hulu)

‘Nadie te salvará’ (Hulu)

‘Rojo, Blanco y Sangre Azul’ (Prime Video)

‘Sin edulcorar’ (Netflix)

Nominados a Mejor actor de serie dramática

Dominic West por ‘The Crown’ (Netflix)

Donald Glover por ‘Mr. & Mrs. Smith’ (Prime Video)

Gary Oldman por ‘Slow Horses’ (Apple TV+)

Hiroyuki Sanada por ‘Shgun’ (FX)

Idris Elba por ‘Hijack’

Walton Goggins por ‘Fallout’ (Prime Video)

Nominados a mejor actor de serie de comedia

D’Pharaoh Woon-A-Tai por ‘Reservation Dogs’

Jeremy Allen White por ‘The Bear’ (FX)

Larry David por ‘Curb Your Enthusiasm (Larry David)’ (Max)

Martin Short por ‘Solo asesinatos en el edificio’ (Hulu)

Matt Berry por ‘Lo que hacemos en las sombras’

Steve Martin por ‘Solo asesinatos en el edificio’ (Hulu)

Nominados a Mejor actor en miniserie o telefilme

Andrew Scott por ‘Ripley (Netflix)

Jon Hamm por ‘Fargo’ (FX)

Matt Bomer por ‘Compañeros de ruta’ (Showtime)

Richard Gadd por ‘Mi reno de peluche’ (Netflix)

Tom Hollander por ‘‘Feud: Capote vs. the Swans’ (FX)

Nominadas a Mejor actriz de serie dramática

Anna Sawai por ‘Shgun’ (FX)

Carrie Coon por ‘La edad dorada’ (Max)

Imelda Staunton por ‘The Crown’ (Netflix)

Jennifer Aniston por ‘The Morning Show’ (Apple TV+)

Maya Erskine por ‘Mr. & Mrs. Smith’ (Prime Video)

Reese Witherspoon por ‘The Morning Show’ (Apple TV+)

Nominadas a Mejor actriz de serie de comedia

Ayo Edebiri por ‘The Bear’ (FX)

Jean Smart por ‘Hacks’ (Max)

Kristen Wiig por ‘Palm Royale’ (Apple TV+)

Maya Rudolph por ‘Loot: todo el dinero’ (Apple TV+)

Quinta Brunson por ‘Colegio Abbott’ (ABC)

Selena Gomez por ‘Solo asesinatos en el edificio’

Nominadas a Mejor actriz en miniserie o telefilme

Brie Larson por ‘Cocina con química’ (Apple TV+)

Jodie Foster por ‘True Detective: Noche polar’ (Max)

Juno Temple por ‘Fargo’ (FX)

Naomi Watts por ‘Feud: Capote vss the Swans’ (FX)

Sofia Vergara por ‘Griselda’ (Netflix)

Nominados a mejor actor de reparto en drama

Billy Crudup por ‘The Morning Show’ (Apple TV+)

Jon Hamm por ‘The Morning Show’ (Apple TV+)

Jonathan Pryce por ‘The Crown’ (Netflix)

Khalid Abdalla por ‘The Crown’ (Netflix)

Nathan Lane por ‘La edad dorada (Max)

Tadanobu Asano por ‘Shgun’ (FX)

Takehiro Hira por ‘Shgun’ (FX)

Nominados a mejor actor de reparto en comedia

Carl Clemons Hopkins por ‘Hacks’ (Max)

Ebon Moss-Bachrach por ‘The Bear’ (FX)

Lionel Boyce por ‘The Bear’ (FX)

Oliver Platt por ‘The Bear’ (FX)

Paul W. Downs por ‘Hacks’ (Max)

Tyler James Williams por ‘Colegio Abbott’ (ABC)

Nominados a Mejor actor de reparto en miniserie o telefime

John Hawkes por ‘True Detective: Noche polar’ (Max)

Jonathan Bailey por ‘Compañeros de ruta’ (Showtime)

Lamorne Morris por ‘Fargo’

Lewis Pullman por ‘Cocina con química’

Robert Downey Jr. por ‘El simpatizante’ (Max)

Tom Goodman-Hill por ‘Mi reno de peluche’ (Netflix)

Treat Williams por ‘Feud: Capote vs. the Swans’ (FX)

Nominadas a Mejor actriz de reparto en drama

Christine Baranski por ‘La edad dorada’ (Max)

Cynthia Nixon por ‘La edad dorada’ (Max)

Elizabeth Debicki por ‘The Crown’ (Netflix)

Fumi Nikaido por ‘Shgun’ (FX)

Greta Lee por ‘The Morning Show’ (Apple TV+)

Lesley Manville por ‘The Crown’ (Netflix)

Moeka Hoshi por ‘Shgun’ (FX)

Nominadas a Mejor actriz de reparto en comedia

Abby Elliott por ‘The Bear’ (FX)

Liza Colón-Zayas por ‘The Bear’ (FX)

Hannah Einbinder por ‘Hacks’ (Max)

Janelle James por ‘Colegio Abbott’ (ABC)

Meryl Streep por ‘Solo asesinatos en el edificio’ (Hulu)

Sheryl Lee Ralph por ‘Colegio Abbott’ (ABC)

Nominadas a Mejor actriz de reparto en miniserie o telefilme

Aja Naomi King por ‘Cocina con química’

Dakota Fanning por ‘Ripley’ (Netflix)

Diane Lane por ‘Feud: Capote vs. the Swans’ (FX)

Jessica Gunning por ‘Mi reno de peluche’ (Netflix)

Kali Reis por ‘True Detective: Noche polar’ (Max)

Lily Gladstone por ‘Under the Bridge: El asesinato de Reena Virk’ (Hulu)

Nava Mau por ‘Mi reno de peluche’ (Netflix)

Nominados a Mejor actor invitado en drama

Corbin Bernsen por ‘The Curse’ (Showtime)

John Turturro por ‘Mr. and Mrs. Smith’ (Prime Video)

Kyle MacLachlan por ‘Fallout’ (Prime Video)

Michael Emerson por ‘Fallout’ (Prime Video)

Néstor Carbonell por ‘Shgun’ (FX)

Nominados a Mejor dirección de serie dramática

‘Ahsoka’ (Disney+) y Dave Filoni por ‘Part Five: Shadow Warrior’

‘El problema de los tres cuerpos’ (Netflix) y Derek Tsang por ‘Countdown’

‘Fallout’ (Prime Video)y Jonathan Nolan por ‘The End’

‘Mr. & Mrs. Smith’ (Prime Video) y Hiro Murai por ‘First Date’

‘Shgun’ (FX) y Frederick E.O. Toye por ‘Chapter Nine: Crimson Sky’

‘Shgun’ (FX) y Jonathan van Tulleken por ‘Chapter One: Anjin’

‘The Crown’ (Netflix) y Stephen Daldry por ‘Sleep, Dearie Sleep”

Nominados a Mejor dirección de serie de comedia

‘Colegio Abbott’ (ABC) y Randall Einhorn por ‘Party’

‘Curb Your Enthusiasm (Larry David)’ (Max) y Jeff Schaffer por ‘No Lessons Learned’

‘Hacks’ (Max) y Lucia Aniello por ‘Bulletproof’

‘The Bear’ (FX) y Christopher Storer por ‘Fishes’

‘The Bear’ (FX)y Ramy Youssef por ‘Honeydew’

‘The Gentlemen: La serie’ (Netflix) y Guy Ritchie por ‘Refined Aggression’

‘The Ms. Pat Show’ (BET+) y Mary Lou Belli por ‘I’m the Pappy’

Nominados a Mejor dirección de miniserie o telefilme

‘Fargo’ (FX) y Noah Hawley por ‘The Tragedy of the Commons’

‘Feud: Capote vs. the Swans’ y Gus Van Sant por ‘Pilot’

‘Cocinando con química” (Apple TV+) y Sarah Adina Smith por ‘Her and Him’

‘Mi reno de peluche’ (Netflix) y Weronika Tofilska por ‘Episode 1′

‘Ripley’ (Netflix) y Steven Zaillian por la serie

‘True Detective: Noche polar’ (Max) e Issa López por la serie

Nominados a Mejor guion de serie dramática

‘El problema de los tres cuerpos’ (Netflix) y ‘Countdown’, de David Benioff, D. B. Weiss y Alexander Woo

‘Fallout’ (Prime Video) y ‘The End’, de Graham Wagner u Geneva Robertson-Dworet

‘La edad dorada’ (Max) y ‘In Terms of Winning and Losing’, de Julian Fellowes

‘Shgun’ (FX) y ‘Chapter One: Anjin’, de Rachel Kondo y Justin Marks

‘Shgun’ (FX) y ‘Chapter Nine: Crimson Sky’, de Rachel Kondo y Caillin Puente

‘The Crown’ (Netflix) y ‘Sleep, Dearie Sleep’, de Peter Morgan

‘The Curse’ (Showtime) y ‘Land of Enchantment’, de Nathan Fielder y Benny Safdie

Nominados a Mejor guion de comedia

‘Colegio Abbott’ (ABC) y ‘Career Day’, de Quinta Brunson

‘Hacks’ (Max) y ‘Bulletproof’, de Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky

‘Loot: todo por el dinero’ (Apple TV+) y ‘Space for Everyone’, de Alan Yang y Matt Hubbard

‘Reservation Dogs’ (FX) y ‘Dig’, de Chad Charlie y Sterlin Harjo

‘Solo asesinatos en el edificio’ (Hulu) y ‘Opening Night’, de John Hoffman y Ben Smith

‘The Bear’ (FX) y ‘Fishes’, de Joanna Calo y Christopher Storer

Nominados a Mejor guion de miniserie o telefilme

‘Compañeros de ruta’ (Showtime) y ”You’re Wonderful”, de Ron Nyswaner

‘Expatriadas’ (Prime Video), de Lulu Wang

‘Mi reno de peluche’ (Netflix), de Richard Gadd

‘Ripley’ (Netflix), de Steven Zaillian

‘True Detective: Noche polar’ (Max) y ‘Part 6′, de Issa López

La noche que nadie querrá perderse podrá verse en vivo el próximo 15 de septiembre en TNT y Max.