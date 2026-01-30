Bruno Mars actuará en los premios Grammy 2026: se une a una lista de artistas que incluye a Lady Gaga y Justin Bieber

Sabrina Carpenter, Clipse y Pharrell Williams, Tyler, the Creator son algunos de los otros artistas que también se presentarán en la ceremonia.

Bruno Mars es el último artista en unirse a la alineación de los premios Grammy 2026 este domingo 1 de febrero.

El 16 veces ganador del Grammy está nominado a tres premios más este año: grabación y canción del año y mejor interpretación de dúo/grupo pop, todos por su colaboración “APT” con Rosé .

Los 16 premios Grammy de Mars incluyen cuatro como parte de Silk Sonic (incluyendo canción y grabación del año por "Leave The Door Open") en los Grammy de 2022. También ganó canción, álbum y grabación del año en los Grammy de 2018, álbum del año en 2017 por " 25" y grabación del año en 2016 por el omnipresente "Uptown Funk".

Recientemente anunció que lanzará un nuevo álbum en solitario, "The Romantic", el 27 de febrero. Y lo apoyará con una gira mundial de siete meses, que comenzará en abril.

Además de Mars, entre los artistas que actuarán en los premios Grammy de este año se encuentran Rosé , Lady Gaga , Sabrina Carpenter , Justin Bieber , Clipse y Pharrell Williams, Tyler, the Creator y los nominados a mejor artista nuevo de este año: Olivia Dean, Leon Thomas, Alex Warren, Katseye, Addison Rae, Sombr, Lola Young y The Marias .

También habrá un homenaje “In Memoriam” a Ozzy Osbourne, Roberta Flack, D'Angelo y otros músicos que murieron durante el año pasado, con actuaciones de Lauryn Hill, Reba McEntire, Brandy Clark, Lukas Nelson y (para el homenaje a Osbourne) Post Malone, Slash, Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt.

Los presentadores incluyen a Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Doechii, Harry Styles, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Marcello Hernández, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Teyana Taylor y un invitado sorpresa.

Cómo y dónde ver los premios Grammy 2026

La 68° entrega anual de los Grammys contará con la conducción de Trevor Noah, comediante ganador del Emmy, nominado al Golden Globe y al Grammy. Esta será su sexta ocasión como anfitrión, además de desempeñarse como productor ejecutivo del evento.

Este domingo 1 de febrero la audiencia Latinoamericana podrá disfrutar de la 68° entrega anual de los Grammys en vivo desde TNT y HBO Max.

La cobertura de la gala comienza a las 21h con un pre-show especial de una hora conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora, en vivo desde Los Ángeles. La audiencia tendrá un punto de vista exclusivo de la celebración, entrevistas únicas con los artistas y todos los detalles de la alfombra roja.

Luego, a las 22h, se iniciará la transmisión en vivo de la ceremonia desde el Crypto.com Arena. Además, una vez finalizada la gala, el evento estará disponible en HBO Max por dos semanas para que la audiencia pueda revivir los momentos y las performances más memorables de la noche.