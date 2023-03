Premios Oscar 2023: Everything Everywhere all at Once ganadora a Mejor Película







No hubo sorpresas en la edición 2023 de los premios de la Academia, la película más nominada se llevo la preciada estatuilla.

Los Premios Oscar 2023 llegaron a su fin y Everything Everywhere all at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) resultó ser la gran ganadora.

Everything Everywhere All at Once ganó siete premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Jamie Lee Curtis para Mejor Actriz de Reparto, Michelle Yeoh para Mejor Actriz, Key Huy Quan para Mejor Actor de Reparto, Mejor Edición y Guión Original.

https://twitter.com/TheAcademy/status/1635122081229856771 Best Picture goes to...'Everything Everywhere All At Once' Congratulations! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/lYJ68P97qf — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023 Everything Everywhere terminó liderando todas las películas con siete premios Osca , seguido por All Quiet on the Western Front de Netflix con cuatro. Pero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas repartió la riqueza con el resto de sus trofeos, siendo The Whale de A24 el único otro dos veces ganador de la noche.

Michelle Yeoh terminó una emocionante temporada de premios a la Mejor Actriz con una victoria por Everything Everywhere All at Once de A24 , superando a su principal rival, la dos veces ganadora del Oscar Cate Blanchett nominada por Tár.

