Premios Oscar 2023: los grandes ausentes de la ceremonia

James Cameron Avatar.jpg

Mientras tanto, Cameron está nominado como productor de Avatar: The Way of Water, la película número 3 en recaudación de todos los tiempos con u$s2.93 mil millones a nivel mundial. No recibió una nominación a mejor director por su trabajo en la secuela. Su socio productor, Jon Landau, le dijo al New York Times en la alfombra que la ausencia se debió a “razones personales”.

Top Gun: Maverick está nominada a seis premios Oscar, incluida la mejor canción por "Hold My Hand" de Lady Gaga. La secuela de Avatar obtuvo cuatro nominaciones.