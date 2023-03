Premios Oscar 2023: confirmado, Lady Gaga sí cantará en la ceremonia

Con Gaga ahora confirmada, todos los nominados a mejor canción original de este año han sido confirmados para actuaciones en los Oscar, incluidos Rihanna ("Lift Me Up"), Sofia Carson y Diane Warren ("Applause"), Stephanie Hsu , David Byrne y Son Lux ("This Is a Life") y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava ("Naatu Naatu").

La nominación de Gaga por "Hold My Hand" la convierte en la primera artista en recibir tres nominaciones en la categoría después de las nominaciones por "Til It Happens to You" de "The Hunting Ground" y "Shallow" de "A Star Is Born", ambas de los cuales actuó en la transmisión. En 2015, también interpretó un popurrí de cuatro canciones de "The Sound of Music" para honrar esa película en su 50 aniversario.