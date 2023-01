La historia de Barry Keoghan: de 13 casas de adopción en 7 años a los Premios Oscar 2023

Sobre sus experiencias en esos hogares, Keoghan reveló: "Todas las familias fueron buenas con nosotros. De niño, no sabes lo que está pasando. Te encariñas y boom... tienes mudarme lejos. No tengo una ciudad natal. Solo digo. Es raro".

Por fortuna él y su hermano Eric se mantuvieron juntos. Para explicar con más detalle por qué lo llamó raro, Keoghan dijo: "Cuando eres niño, no sabes lo que está pasando. Solo cuando creces puedes mirar hacia atrás y tener una perspectiva".

Su hermana mayor, su tía y su abuela debieron luchar para poder sacar a Barry y a su hermano del sistema y poder unir a la familia nuevamente, fueron siete años complicados que marcaron la adolescencia del actor.

Durante todos esos años de cambios hubo una constante: el descubrimiento de su pasión por la actuación. Le gustaba observar a la gente en la calle y crear personajes a solas cuando volvía a casa. Participó en obras escolares, aunque lo vetaron por su comportamiento. "Hice obras navideñas en la escuela", le contó al medio Independent. "Pero me vetaron por portarme mal. ¿Y por qué? Porque llamaba la atención. Todos se reían conmigo y me encantaba". Así comenzó su educación temprana como actor.

image.png The Killing of a Sacred Deer - Barry Keoghan junto a Colin Farrell.

La carrera como actor de Barry Keoghan

Keoghan comenzó su carrera como actor en 2011 respondiendo a un anuncio de casting para la película policial Between the Canals, interpretando a Aido en un pequeño papel en la película, que se estrenó ese mismo año. Luego estudió actuación en The Factory, una escuela de actuación local de Dublín. Recuerda que "ni siquiera tenía para tomar el autobús a The Factory" en ese momento. El mismo año, a la edad de 18 años, apareció en la telenovela irlandesa Fair City.

En 2013, Keoghan apareció como Wayne en Love/Hate. El papel le valió a Keoghan el reconocimiento en Irlanda. En 2017 pegó el salto hacia el cine de Estados Unidos, actuó como George Mills en Dunkirk de Christopher Nola y como Martin Lang en la película de culto The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos junto a Nicole Kidman y Colin Farrell.

En 2019 participó en la exitosa miniserie de HBO Chernobyl y recibió una nominación al Premio BAFTA a Mejor Actor en un Papel de Reparto en Calm with Horses. En 2021 y 2022 respectivamente participó en proyectos de las dos principales casas de superheroes del mundo, fue parte de Eternals de Marvel y tuvo una participación especial en The Batman como el futuro Joker de ese universo.

La nominación a los Premios Oscar

El carisma de Keoghan y su facilidad para representar papeles complejos y también de cierta inocencia lo han llevado por diversos géneros, pero una constante es que nunca pasa desapercibido. Este 2022 le llego el reconocimiento por su papel en La isla de los espíritus, una comedia dramática de Martin McDonagh protagonizada por Colin Ferrell y Brendan Gleeson. La película ambientada en una solitaria isla de Irlanda de 1920 le valió a Koghan la nominación a Mejor Actor de Reparto. Su Dominic es un problemático pero entrañable joven que intentará mediar entre el conflicto que protagonizas los personajes compuestos por Ferrell y Gleeson.

A los 30 años Keoghan es embajador de Dior y padre de un niño nacido en agosto con su novia Alyson Sandro, a quien le dedicó su nominación al Oscar. “Esto es para ti Brando. Papi te quiere”, publicó en sus historias de Instagram. Entre sus próximos proyectos se encuentra Masters of the air, una miniserie sobre pilotos militares con Austin Butler (Elvis), y Saltburn, un drama de época con Carey Mulligan y Jacob Elordi dirigido por Emerald Fennell. Además, se espera que repita se una forma más ampliada su papel del Joker en la continuidad del universo de The Batman creado Matt Reeves.