Premios Oscar 2022: todo lo que tenés que saber en la previa de la ceremonia

¿Cuándo se entregan los Premios Oscar de este año?

Celebrados antes que la ceremonia retrasada por la pandemia del año pasado, pero aún tarde para los estándares anteriores al Covid-19, los Oscar 2022 se llevarán a cabo el domingo 27 de marzo. La ceremonia será televisada en vivo desde el Dolby Theatre en Hollywood a partir de las 19:30hs por TNT, en su versión doblada al castellano, y en la señal TNT Series en idioma original.

¿Quién está nominado este año?

The Power of the Dog de Jane Campion llega a los Oscar con la mayor cantidad de nominaciones con 12 en total. Pisándole los talones está la epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve, Dune con 10, y Belfast y West Side Story empatados con siete cada uno. Acá esta la lista completa de nominados al Oscar 2022.

¿Quién presenta los Oscar?

Wanda Sykes, Regina Hall y Amy Schumer fueron las elegidas para conducir la ceremonia de 2022. El trío son las primeros anfitriones oficiales de los Oscar en cuatro años, ya que Jimmy Kimmel fue la última persona en hacerlo en 2018.

oscar posibles host schumer hall skyes Gentileza: Variety

¿Qué estrellas estarán presentando durante la ceremonia?

La Academia ha anunciado que Lady Gaga, Zoë Kravitz, Kevin Costner, Rosie Perez, Chris Rock y Yuh-Jung Youn subirán al escenario como presentadores en la próxima ceremonia. La alineación también está programada para incluir a Halle Bailey, Stephanie Beatriz, Ruth E. Carter, Sean "Diddy" Combs, Jamie Lee Curtis, Jennifer Garner, Tiffany Haddish, Tony Hawk, Woody Harrelson, HER, Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Lily James, DJ Khaled, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Shawn Mendes, Bill Murray, Elliot Page, Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Rami Malek, Uma Thurman, Lupita Nyong'o, Naomi Scott, Kelly Slater , Wesley Snipes, Shaun White y John Travolta.

Un parrafo aparte merece lo sucedido en las últimas horas con la actriz Rachel Zegler, la protagonista de West Side Story, reveló a través de sus redes sociales que no habia sido invitada a la gala donde la cinta dirigida por Spielberg esta nominada a Mejor Película. Finalmente ha sido invitada para ser parte de los presentadores de la ceremonia.

¿Cómo será la ceremonia?

En una decisión que resultó ser bastante controvertida entre las filas de la Academia y la comunidad cinematográfica en general, los Oscar de este año prometen presentar 8 premios antes de la transmisión en vivo en un esfuerzo por agilizar la ceremonia. Para ello, los premios de Cortometraje Documental, Montaje, Maquillaje y Peluquería, Banda Sonora Original, Diseño de Producción, Cortometraje de Animación, Cortometraje Live Action y Sonido se entregarán una hora antes del inicio de la transmisión en vivo. Esas presentaciones (y los discursos de los ganadores) se editarán y transmitirán más adelante en la transmisión en vivo, aunque no está claro en qué medida.

Además de ese cambio, la novedad de este año será un premio votado por los fans. Se pidió al público que votara en Twitter por su película favorita de 2021 usando el hashtag #OscarsFanFavorite. El ganador se anunciará en vivo durante la ceremonia de los Oscar 2022 .

¿Qué más hay que saber?

Los 94º Premios de la Academia contarán con artistas musicales especiales. Subiendo al escenario de los Oscar estará una banda de estrellas con el director musical del espectáculo, Adam Blackstone; el baterista de Blink-182, Travis Barker; la percusionista y cantante Sheila E.; y el pianista de género Robert Glasper. DJ D-Nice, que en los últimos dos años unió a millones de personas en todo el mundo con sus fiestas virtuales Club Quarantine, también actuará durante el espectáculo, así como en el Governors Ball, la celebración oficial posterior a los Oscar de la Academia.

The Samples, un grupo vocal liderado por Jason White, también aparecerá en el programa de este año. Completando este cartel musical en la transmisión, estará el regreso de una orquesta, a la que se unió este año D-Nice y la banda antes mencionada.

Respecto a las canciones nominadas, Beyoncé estará interpretando "Be Alive", escrita para "King Richard". Billie Eilish y su hermano Finneas cantarán "No Time To Die", de la última entrega de James Bond. La canción "Dos Oruguitas", compuesta por Lin-Manuel Miranda para la película animada de Disney "Encanto", será interpretada por el colombiano Sebastián Yatra. Reba McEntire cantará "Somehow You Do", compuesta para "Four Good Days" siendo la 13ª nominación de Diane Warren quien aún no conquistó la anhelada estatuilla.