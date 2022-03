Premios Oscar 2022: todo lo que tenés que saber

¿Cuándo se entregan los Premios Oscar de este año?

Celebrados antes que la ceremonia retrasada por la pandemia del año pasado, pero aún tarde para los estándares anteriores al Covid-19, los Oscar 2022 se llevarán a cabo el domingo 27 de marzo. La ceremonia será televisada en vivo desde el Dolby Theatre en Hollywood por TNT, en su versión doblada al castellano, y en la señal TNT Series en idioma original.

¿Quién está nominado este año?

The Power of the Dog de Jane Campion llega a los Oscar con la mayor cantidad de nominaciones con 12 en total. Pisándole los talones está la epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve, Dune con 10, y Belfast y West Side Story empatados con siete cada uno. Acá esta la lista completa de nominados al Oscar 2022.

¿Quién presenta los Oscar?

Wanda Sykes, Regina Hall y Amy Schumer fueron las elegidas para conducir la ceremonia de 2022. El trío son las primeros anfitriones oficiales de los Oscar en cuatro años, ya que Jimmy Kimmel fue la última persona en hacerlo en 2018.

oscar posibles host schumer hall skyes Gentileza: Variety

¿Qué estrellas estarán presentando durante la ceremonia?

La Academia ha anunciado que Lady Gaga, Zoë Kravitz, Kevin Costner, Rosie Perez, Chris Rock y Yuh-Jung Youn subirán al escenario como presentadores en la próxima ceremonia. La alineación también está programada para incluir a Ruth E. Carter, Anthony Hopkins, Lily James, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek y Uma Thurman. Próximamente se anunciarán más presentadores.

¿Cómo será la ceremonia?

En una decisión que resultó ser bastante controvertida entre las filas de la Academia y la comunidad cinematográfica en general, los Oscar de este año prometen presentar 8 premios antes de la transmisión en vivo en un esfuerzo por agilizar la ceremonia. Para ello, los premios de Cortometraje Documental, Montaje, Maquillaje y Peluquería, Banda Sonora Original, Diseño de Producción, Cortometraje de Animación, Cortometraje Live Action y Sonido se entregarán una hora antes del inicio de la transmisión en vivo. Esas presentaciones (y los discursos de los ganadores) se editarán y transmitirán más adelante en la transmisión en vivo, aunque no está claro en qué medida.

Además de ese cambio, la novedad de este año será un premio votado por los fans. Se pidió al público que votara en Twitter por su película favorita de 2021 usando el hashtag #OscarsFanFavorite. El ganador se anunciará en vivo durante la ceremonia de los Oscar 2022 .