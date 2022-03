Premios Oscar: CODA, la ganadora a mejor película, vuelve a los cines argentinos

CODA, cuyas siglas en inglés significan Child of Deaf Adults (hijo/a de adultos sordos), fue la sorpresa de la noche y ahora se podrá volver disfrutar en cines. Protagonizada por Eugenio Derbez, Marlee Matlin, Emilia Jones, Daniel Durant y Troy Kotsur, esta emotiva comedia fue dirigida por Sian Heder, quien también escribió y coprodujo la aclamada serie, Orange is the New Black.