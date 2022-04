Nueva polémica en los Oscar: afirman que Liza Minnelli fue "forzada" a aparecer en silla de ruedas

Así lo reveló su amigo, el músico Michael Feinstein, durante una entrevista en The Jess Cagle Show. Según cuenta Feinstein, Minnelli subió en silla de ruedas contra su voluntad, luego de avisar a la dirección de la Academia de que no quería aparecer de esa manera en el escenario, deseaba estar sentada en una silla de director.

La necesidad de que Minnelli no estuviera de pie se debe a una dolencia de espalda que le dificulta caminar, y fue algo de lo que la Academia llevaba tiempo avisada, antes de que le “obligaran” a subirse a una silla que no quería. “Ella dijo ‘no quiero que la gente me vea rengueando ahí fuera’. Dijo ‘ya sabes, quiero tener buen aspecto. No quiero que la gente se preocupe por mí”, asegura Feinstein. Según él, Minnelli habría sido “saboteada” por la organización de la Academia.

“Entonces, cinco minutos antes de que saliera, cuando se sentó en una silla de director entre bambalinas (y porque supongo que todos andaban conmocionados por lo que había pasado antes), el director de escena dijo ‘no, tiene que estar en una silla de ruedas’”.

Feinstein concede que pudo ser un error de los organizadores, derivado de la confusión que había levantado el golpe de Smith y su posterior Oscar, lo que no quita que fuera humillante para Minnelli.

“Estaba nerviosa y le hicieron parecer que andaba aturdida. ¿Te imaginas que de repente te obliguen a ser visto por millones de personas de una forma que no quieres? Pues eso es lo que ocurrió”, reclamó el artista.

Antes de la ceremonia, Minnelli le habría dicho a Feinstein: “No, no voy a estar en silla de ruedas delante de todo el mundo. No lo haré. Me he negado a hacerlo”. Cuando lamentablemente la Academia contradijo sus deseos, Minnelli subió al escenario conmocionada y sin poder hablar con normalidad. “Aunque es una pena lo ocurrido”, concluye Feinstein, la cantante estos días “se encuentra muy bien”.