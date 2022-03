Premios Oscar: Richard Williams critica a Will Smith por golpear a Chris Rock

Williams entrenó arduamente a sus hijas para llevarlas hacia el éxito, convirtiéndolas en deportistas de alto rendimiento y en ídolos de millones. Su trabajo hizo realidad una película sobre su vida, misma que le dio a Will Smith el Oscar a Mejor actor, no obstante, el triunfo se vio manchado por el enfrentamiento con Rock y ahora es un tema que no ha dejado de ser tendencia en la web. A través de su hijo Chavoita LeSane, Williams compartió un comunicado con NBC News sobre lo que pasó durante la ceremonia de premiación.

"No conocemos todos los detalles de lo sucedido. Pero no aprobamos que nadie golpee a nadie a menos que sea en defensa propia."

Las cosas llegaron tan lejos que Will Smith tuvo que emitir una disculpa pública en Instagram. No solo pidiendo perdón a Rock por su comportamiento, también al público que fue testigo de sus acciones; el actor de 53 años sostiene que la violencia no es el camino y que en el futuro tratará de ser diferente.

Mientras tanto, en redes sociales podemos ver opiniones divididas por todos lados, con algunos defendiendo al actor por no permitir que su esposa fuera humillada en público y otro condenando el uso de la fuerza bruta ante el problema.