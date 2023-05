Preocupa el estado de salud de Jamie Foxx: "Recen por él"

Según revelaron medios especializados en noticias sobre celebridades, el actor, conocido por películas como Ray y Django sin cadenas, se encuentra internado en un centro médico de Atlanta (Georgia) donde trabajaba en el rodaje de una nueva película de Netflix.

No obstante, indicaron que la emergencia médica no ocurrió en el set de "Back in Action", la película que adelanta la plataforma y que es protagonizada por Foxx junto a la actriz Cameron Diaz.

Foxx, de 55 años, es considerado uno de los actores más relevantes de Hollywood, por lo que su estado de salud no sólo preocupa a sus familiares y amigos sino a la industria en general.