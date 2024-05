Preocupación por la salud de Emilia Mernes: fue internada y reprogramó un show

El viernes pasado, luego de una hora de demora, Mernes se presentó en el escenario para anunciar la suspensión del show por no poder actuar debido a orden médica. Es por esto que el espectáculo se reprogramó para el martes 7 de mayo. Sin embargo, la fecha fue nuevamente modificada y la presentación se realizará el domingo 26 .

"Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo así", expresó la artista frente a un estadio repleto de fans ansiosas por el comienzo del recital en el marco del MP3 Tour.