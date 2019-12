Previsible familia disfuncional francesa

“Quien me ame, que me siga”, dice el título original de esta tradicional comedia francesa donde, paradójicamente, la mujer no quiere que nadie la siga. Bueno, al comienzo tampoco quiere que el marido la vea cuando ella sale de la casa del vecino. Pobre señora, el marido le salió cornudo, y encima se ha vuelto un viejo gordo rezongón y achacoso, que largó el oficio de mecánico porque los autos de ahora son “basura electrónica”, se lleva mal con la hija, con el nieto, preadolescente y mulato, con el vecino que la va de amigo y con el resto del mundo. No le falta nada para que un día la mujer pierda la paciencia, le reproche su “aliento a damajuana” y le pegue un bife (por su parte, ella huele a vino y marihuana, pero con discreción porque es una señora grande).