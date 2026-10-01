¿U2 vuelve a la Argentina? La frase que ilusiona a los fans

La última vez que U2 vino a la Argentina fue en octubre de 2017, con sus shows del The Joshua Tree Tour en el Estadio Único de La Plata.

A días del anuncio del lanzamiento de un nuevo disco , los fanáticos de U2 pueden ilusionarse con el regreso de la banda a la Argentina. El vicepresidente de River Plate, Ignacio Villarroel, nombró a la banda liderada por Bono como parte de la nómina de próximos conciertos que se viene en el Monumental.

Si bien no se trata de un anuncio oficial, uno de los máximos dirigentes del club de Núñez, lo mencionó al pasar en una entrevista pero el comentario no pasó inadvertido y resonó entre todos los fanáticos.

Cabe mencionar que la última vez que U2 vino a la Argentina fue en octubre de 2017, con sus shows del The Joshua Tree Tour en el Estadio Único de La Plata.

U2 en River 2027: "Estuvo Lali el fin de semana pasado, vendrá Airbag, viene Maná, viene U2" La gira de Carnaval de Luz, que se espera comience en México en febrero del próximo año, llegará al estadio más grande de América Latina en marzo. https://t.co/WK6WgrF6d1 pic.twitter.com/FtJpMwC38R

Esta semana U2 anunció el lanzamiento de "Carnaval de Luz" , su esperado nuevo álbum. Con fecha de lanzamiento prevista para el 13 de noviembre , este nuevo disco es el decimosexto álbum de larga duración de la banda.

Producido por Jacknife Lee, esta colección de 12 canciones aborda temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la perseverancia, y llega poco después de que el grupo lanzara por sorpresa dos EP de seis canciones a principios de este año: "Days Of Ash" y "Easter Lily" .

Además de ser su primer álbum con material nuevo en casi una década, "Carnaval De Luz" también llega en el 50 aniversario de la formación de la banda e incluye "Torn", un dúo entre Bono y la fallecida Dolly Parton, en la que es su última actuación vocal grabada.

Otras colaboraciones provienen de Brian Eno, quien coescribió y proporcionó los sintetizadores para "Go (Carnaval De Luz)", Martin Garrix en "Glorify", Daniel Lanois en "Torn" y la producción adicional de Ryan Tedder.

En cuanto se conoció la fecha del anuncio del nuevo disco, rápidamente surgieron rumores de que la banda saldrá de gira a principios de 2027, si bien aún no hay anuncios oficiales, se especula que la gira podría comenzar en México y llegar a otros países de Latinoamérica, incluida la mencionada parada en Argentina.