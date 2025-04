Prime Video reveló las primeras imágenes y la fecha de estreno de la segunda temporada de "Nueve Perfectos Desconocidos"

La producción de Nueve Perfectos Desconocidos está a cargo de David E. Kelley, Made Up Stories de Bruna Papandrea, Blossom Films de Nicole Kidman y Fifth Season. Además, Fifth Season está encargada de la distribución de la serie.

David E. Kelley, Nicole Kidman, Per Saari, Bruna Papandrea, Steve Hutensky, Molly Allen, Jonathan Levine, Rachel Shukert, Liane Moriarty, Matthew Tinker, Anthony Byrne y JH Butterworth participan en función de productores ejecutivos.