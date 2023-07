Primer tráiler de El Exorcista: Creyentes, con el regreso de Ellen Burstyn

EL EXORCISTA_ CREYENTES _ Trailer Oficial (Universal Studios) - HD.mp4 Universal Pictures.

Peter Sattler (Broken Diamonds) y Gordon Green escribieron el guión de "Creyentes", que presenta una historia de Green, Scott Teems (Halloween Kills) y Danny McBride (Halloween).

La franquicia del Exorcista no ha estado en la pantalla grande desde el lanzamiento en 2005 de Dominion: Prequel to The Exorcist, una versión alternativa de Exorcist: The Beginning del año anterior. Esas películas llegaron después de The Exorcist II: The Heretic de 1977 y The Exorcist III de 1990.

El Exorcista: Creyentes llega a los cines el 12 de octubre.