Primer tráiler de "Madame Web", nuevo spin-off de Spider-Man

Tráiler de Madame Web

Después del gran éxito de Spider-Man: Across the Spider-Verse de Sony Pictures Animation, Sony sigue construyendo con diferentes productos audiovisuales su universo de personajes del arácnido. Madame Web es el último capítulo del universo de acción real de Spider-Man, luego de los lanzamientos de Venom con Tom Hardy (2018), Venom: Let There Be Carnage (2021) y Morbius con Jared Leto (2022), uno de los más dolorosos fracasos de Sony.