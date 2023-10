Primer tráiler de "Priscilla", lo nuevo de Sofia Coppola sobre Priscilla Presley y Elvis

La película esta basada en las memorias de Priscilla Presley de 1985 "Elvis and Me".

A24 lanzó el primer tráiler de Priscilla de Sofia Coppola . Basada en las memorias de Priscilla Presley de 1985 "Elvis and Me" , la película biográfica sigue su vida y su relación con el Rey del Rock 'n Roll.

Esta protagonizada por Cailee Spaeny ("Mare of Easttown", "Bad Times at the El Royale") como Priscilla y con Jacob Elordi ("Euphoria", "The Kissing Booth") como Elvis Presley .

"Priscilla" marca la tercera colaboración de Coppola con el estudio A24, después de "On the Rocks" de 2020 y "The Bling Ring" de 2013. Una adaptación en serie de “The Custom of the Country” de Edith Wharton también está en desarrollo entre A24 y Coppola.

Varios de los colaboradores de Coppola desde hace mucho tiempo, incluido el director de fotografía Philippe Le Sourd, la diseñadora de vestuario Stacey Battat, la editora Sarah Flack y la diseñadora de producción Tamara Deverell, están vinculados al proyecto.

“Priscilla” está dirigida y escrita por Coppola, quien se desempeña como productora junto a Youree Henry, Lorenzo Mieli de The Apartment, Fremantle Company y American Zoetrope. La producción está financiada por The Apartment y Stage 6 Films de Sony.