Un tesoro perdido de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: aparecieron videos de un show en 1985 + Agregar ámbito en









Se trata de material fílmico original de 1985, registrado en formato Súper 8, que estuvo perdido durante casi cuarenta años en el altillo de una antigua casona en San Miguel.

El registro muestra imagenes de backstage y de un show en Paladium de 1985.

Las redes sociales y los fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se vieron sacudidas en las últimas horas tras la filtración de un teaser de "Buscando a Patricio Rey", un proyecto audiovisual que sacó a la luz imágenes inéditas de la mítica banda liderada por el Indio Solari y Skay Beillinson.

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Se trata de material fílmico original de 1985, registrado en formato Súper 8, que estuvo perdido durante casi cuarenta años en el altillo de una antigua casona en San Miguel. El hallazgo incluye la prueba de sonido, el detrás de escena y un recital a tres cámaras brindado el 28 de diciembre de ese año en Palladium, el legendario local porteño.

La aparición del video, gracias a la difusión del periodista Roberto Parrottino, sorprendió a los propios realizadores al filtrarse en internet antes de cualquier anuncio oficial, y desató todo tipo de especulaciones sobre su origen y el futuro del proyecto. Augusto Giménez Zapiola y Mariano Mucci, directores de la futura película junto a Aníbal Girbal, explicaron en una entrevista radial en el programa Todo Pasa (Urbana Play) que se trata de un minucioso trabajo de restauración de cintas originales que actualmente están sincronizando, cuadro a cuadro, con el audio de consola de aquella histórica noche.

La historia detrás de las grabaciones encontradas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota La historia detrás de estas imágenes inéditas se remonta a 1985, años antes de la explosión definitiva del grupo. Mucci y Giménez Zapiola, entonces estudiantes de cine y fervientes seguidores de Los Redondos, contactaron a la banda con el sueño de grabarles su primer videoclip, motivados por la reciente aparición de MTV. Tras un encuentro en el departamento de Girbal en el barrio porteño de Recoleta —donde proyectaron cortos en Súper 8 con la presencia del Indio, Skay Beilinson, la Negra Poli y otros miembros—, el grupo aceptó la propuesta de rodar un video para la canción "Criminal Mambo", del recién estrenado álbum "Gulp!" (1985).

El proyecto avanzó con entusiasmo: mantuvieron reuniones semanales con el Indio Solari para elaborar el guion y llegaron a realizar pruebas de cámara en un estudio, donde lograron captar imágenes del Indio bailando solo frente a un fondo pintado de cielo.

También fueron invitados a registrar el show del 28 de diciembre en Palladium a tres cámaras y grabar el detrás de escena. Sin embargo, la Negra Poli les comunicó abruptamente la cancelación del proyecto del videoclip al sentir que se sentía como "una estudiantina", según revelaron Giménez Zapiola y Mucci en la mencionada entrevista. Además la historia manager de la banda les aseguró que Los Redondos nunca harían un videoclip oficial. Y cumplieron. A partir de entonces, las cintas originales en Súper 8 quedaron archivadas y olvidadas en un altillo de la casa de Girbal en San Miguel, mientras que durante años solo circularon versiones de pésima calidad (transferidas precariamente proyectando la película contra una pared). El gran quiebre ocurrió a fines del año pasado, cuando hallaron las bobinas originales mudas y Giménez Zapiola las llevó a un laboratorio especializado en Madrid. Allí, las cintas fueron sometidas a un riguroso tratamiento de limpieza y conservación, y se escanearon cuadro por cuadro en resolución 4K, devolviendo a las imágenes una nitidez y un color espectaculares. Actualmente, el principal desafío de los realizadores es la edición sonora del documental. Al estar filmado en formato Súper 8 mudo, el equipo debe sincronizar de manera artesanal el material visual con registro de audio de consola que poseen de aquel recital.