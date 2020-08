Dani Zelko, o la búsqueda del testimonio urgente

Zelko llevaba una mochila con una impresora portátil. Escribió a mano lo que le contaban. Imprimió los relatos y cuando las circunstancias lo permitían se hacía una presentación en la que cada uno de los protagonistas leía sus poemas en voz alta en esa ronda de 9 sillas. Allí quedaba el testimonio impreso de las adversidades por las que debieron pasar. La intención de Zelko es involucrar al público. Entre las expresiones que se hallan en “Frontera Norte” se lee que “los inmigrantes están siendo construidos como enemigos políticos”, “las caravanas migrantes son un levantamiento, una rebelión, “todos los seres vivos se mueven adonde hay agua, sombra, comida”, “migrar es inaugurar un nuevo relato para su propia vida”.

Otro de los relatos tuvo lugar en Madrid, en 2020. Durante “Lengua o Muerte: movimiento por la lengua” uno de los relatos dice: “te escuchan hablar mal español y te restan importancia; seis días, seis días esperando una ambulancia. Hossein y su mujer, oriundos de Bangladesh, no pueden hablar bien español, no pueden explicar bien, no es el problema de ellos, es problema de los idiomas, es problema del gobierno”. Hossein murió de covid-19 en su confinamiento sin que nadie se acercara a ayudarlos”. En septiembre de 2017 ocurrió un sismo en la ciudad de México cuyo epicentro estaba en Puebla, a 120 km de la capital. Zelko llegó allí cinco días después y montó su mochila impresora en las calles de diferentes distritos. Detrás de él puso carteles, “acopio de memorias”, “háblame y léete”, “cuenta tu historia hoy”, “el presente está confuso”. Las personas que pasaban le dictaban poemas o se animaban a decirle algo. Zelko transcribió e imprimió hojas que les regaló a los participantes y al escucharlos decían: “sí , eso pasó, así fue”. Uno de los relatos, de un niño: “ahora no estamos yendo a la escuela, están revisando que no tenga grietas”. “¡Fue tan fuerte el temblor…! Derribó, ¿cuántos edificios? Muchos, hubo muchos muertos, sentíamos que el mundo se acababa, el fin del mundo: una gran explosión, y no había nada, ni un ser humano vivo ni animales”. Sus más recientes testimonios recogen las palabras de la comunidad Lof Laken que considera las tierras mapuches del sur como propias, así como testimonios de la madre de una víctima de violencia policial.

A propósito de estos relatos, el filósofo, crítico de arte y teórico de los medios, Boris Groys (Berlín, 1947), en su libro “Volverse público” publicado en 2014, señala: “hoy se le pide al artista que abarque temas de interés público. En la actualidad el público democrático quiere encontrar en el arte representaciones de asuntos, temas, controversias políticas y aspiraciones sociales que activan su vida cotidiana. Dani Zelko responde exactamente al subtítulo del libro acerca de las transformaciones del arte en el ágora contemporánea.

“Reunión. Ediciones urgentes” de Dani Zelko forma parte del programa de videos, artículos y otros contenidos que acompañan la cuarentena desde El Parque de la Memoria.