¿Qué es de la vida del ex Mambrú Gerónimo Rauch?

El cantante y actor Gerónimo Rauch , recordado también como parte del grupo Mambrú , agendó dos conciertos para el 7 y 8 de julio próximos en el porteño Teatro Avenida en el marco de la presentación de su gira "This Is Me" .

" Presentaré las canciones que más me emocionan e identifican. Viajaremos por distintos estilos y personajes en un concierto súper dinámico y moderno . Personalmente creo en el poder de la música y en las emociones. No tengo dudas de que vibraremos todos juntos en una noche mágica ", dijo Rauch en un comunicado.

La gira es la previa a la grabación del que será su tercer disco en solitario, luego de la edición de "Here, There and Everywhere" (2016) y "Porque yo te amo" (2018). En teatro musical, Rauch interpretó diversos papeles en "Los puentes de madison, el musical", "El fantasma de la ópera", "Les miserables" y "Chicago", entre otros. Luego de su paso por Mambrú, Rauch se radicó en Madrid, España.