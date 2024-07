Qué jugadores de la Scaloneta asistirán al casamiento de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Cabe destacar que Paulo Dybala viene de quedar afuera de la lista final del torneo continental que se disputó del 20 de junio al 14 de julio. En las últimas horas Catherine Fulop - madre de Oriana Sabatini - opinó sobre el impacto que tuvo esto sobre la pareja de su hija: "Me hubiera encantado que lo hubiesen llamado a Paulo (Dybala) porque se lo merecía y porque creo que es parte del grupo. Fue duro para toda la familia verlo triste a él y ver a sus compañeros que estaban ahí y que la estaban peleando. Él la peleó siempre con el equipo, entonces para nosotros es como triste, pero yo me alegro de los triunfos. Si quiero que alguien gane es Argentina".

El sentido posteo de Dybala tras el campeonato de la Argentina

Luego de la obtención de la Copa América, tras vencer a Colombia por 1-0 en tiempo suplementario el delantero de la Roma de Italia utilizó sus historias de Instagram para felicitar a sus compañeros de la Selección nacional y los miembros del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que consiguieron su cuarto título desde 2021.

"Qué hermoso volver a ver este grupo levantar un trofeo", expresó el oriundo de Córdoba, que solía ser una fija en las convocatorias y que, pese a su gran temporada, no fue considerado para el certamen continental. El posteo fue acompañado de una fotografía del grupo levantando la copa tras vencer al seleccionado colombiano.

El sentido posteo que compartió Dybala luego de que la selección argentina levantará el trofeo continental.

Por su parte, Lionel Scaloni - DT de la selección nacional - recordó a Dybala durante su conferencia de prensa post victoria: "todos los que vinieron hoy, incluso los que no han venido. Llámese Paulo Dybala, que para mí ha sido un tipo re contra especial y no haberlo traído me parte el corazón, propio por pensar en el bien del equipo", expresó el técnico.

"Se me viene a la mente Paulo como otros chichos que no han estado. Y que cuando nos viene a la mente la decisión de no traerlos o que no vengan es lo peor que nos puede pasar, porque somos muy cercanos a ellos y es un problema que tenemos nosotros como cuerpo técnico", concluyó