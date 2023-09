Qué respondió Jimmy Fallon a las denuncias de "ambiente laboral tóxico" en su programa

Este jueves se reveló que varios ex empleados de The Tonight Show , el famoso late night de Jimmy Fallon , denunciaron al conductor por haber creado "un ambiente laboral tóxico" . Tan solo unas horas después, Fallon respondió a las denuncias.

El conductor tuvo una reunión de Zoom con los empleados actuales del programa a quienes les pidió disculpas. "Estoy avergonzado y me siento muy mal. Perdón si los avergoncé a ustedes o a sus familias y amigos", aseguró Fallon y agregó: "Quiero que este show sea divertido, debería ser inclusivo para todos , debería ser gracioso y el mejor show del mundo con la mejor gente".

En un artículo de Rolling Stone , varios ex empleados denunciaron al conductor, exponiendo que su salud mental había empeorado durante su paso por el programa de televisión y revelando que Fallon tenía ataques de furia bajo presión.

"Nadie le podía decir que 'no' a Jimmy. Todos caminaban sobre cascaras de huevo, sobre todo los showrunners", dijo un ex empleado a la revista. Desde 2014 pasaron nueve showrunners distintos por el programa.

"Si Jimmy estaba de mal humor, todos tenían un día de mierda", dijo otro ex empleado que describió: "La gente no hacía bromas en la oficina y no se paraban o hablaban unos con otros".

Los Rolling Stones presentaron su nuevo disco junto a Jimmy Fallon

Rolling Stones Los Rolling Stones presentó su nuevo disco junto a Jimmy Fallon

La legendaria banda británica Rolling Stones anunció el lanzamiento de su primer disco de estudio, con material original, desde 2005. Llevará el nombre de “Hackney Diamonds” y fue presentado en acto esta mañana en Londres junto al presentador Jimmy Fallon.

El evento se celebró en el barrio londinense que da nombre al álbum, Hackney, uno de los distritos más vibrantes en la actualidad de la capital británica. Allí Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood dieron detalles de las nuevas canciones y confirmaron que el difunto baterista Charlie Watts, así cómo el bajista original de la banda Bill Wyman, fueron parte de las nuevas grabaciones.