Radiohead vuelve a los escenarios: la banda confirmó una serie de shows antes de fin de año







Los fans del grupo en varias ciudades europeas han compartido imágenes de folletos que sugieren que la banda actuará en todo el continente a finales de este año.

La banda Thom Yorke vuelve a tocar en vivo.

Tras anunciar recientemente el lanzamiento de un disco en vivo, la banda inglesa, Radiohead, confirmó su primer tour después de 7 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Serán una serie de shows en Berlín, Madrid, Copenhague y Londres. Las entradas solo serán accesibles registrándose en radiohead.com

El anuncio de Radiohead de sus shows en 2025 "El año pasado, nos juntamos para ensayar, sólo por el infierno de ello. Después de siete años de pausa, se sintió muy bien volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha alojado profundamente dentro de nosotros cinco. También nos hizo querer tocar en algunos conciertos juntos, así que esperamos que puedas llegar a una de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estos, pero quién sabe a dónde llevará todo esto".

Noviembre 4, 5, 7, 8 - Movistar Arena, Madrid, España

Noviembre 14, 15, 17, 18 - Unipol Arena, Bolonia, Italia

Noviembre 21, 22, 24, 25 - The O2, Londres, Reino Unido

Diciembre 1, 2, 4, 5 - Royal Arena, Copenhague, Dinamarca

Diciembre 8, 9, 11, 12 - Uber Arena, Berlín, Alemania

Embed - Radiohead on Instagram: "Radiohead will play some shows across Europe in November and December 2025. Tickets will only be accessible by registering on radiohead.com. Registration opens at radiohead.com on Friday 5th September at 10am BST / 11am CEST and runs through until Sunday 7th September at 10pm BST / 11pm CEST. “Last year, we got together to rehearse, just for the hell of it. After a seven year pause, it felt really good to play the songs again and reconnect with a musical identity that has become lodged deep inside all five of us. It also made us want to play some shows together, so we hope you can make it to one of the upcoming dates. For now, it will just be these ones but who knows where this will all lead. Philip x — November 4, 5, 7, 8 - Movistar Arena, Madrid, Spain November 14, 15, 17, 18 - Unipol Arena, Bologna, Italy November 21, 22, 24, 25 - The O2, London, UK December 1, 2, 4, 5 - Royal Arena, Copenhagen, Denmark December 8, 9, 11, 12 - Uber Arena, Berlin, Germany" View this post on Instagram A post shared by Radiohead (@radiohead)

En la previa al anuncio los fans del grupo encontraron folletos que sugerían que la banda actuaría en todo el continente a finales de este año. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AcostaMzk/status/1963013885587554342&partner=&hide_thread=false RADIOHEAD estaría a nada de volver a la actividad, tras aparecer misteriosos flyers en #Londres , #Copenhague y #Berlín (por ahora), anunciando una supuesta serie de conciertos entre noviembre y diciembre de este año. https://t.co/5EkuZjr024 pic.twitter.com/C6h6QJMcBI — µzq (@AcostaMzk) September 2, 2025 ¿Cuándo fue la última vez que Radiohead actuó en vivo? La última vez que Radiohead dio un concierto fue en 2018, como parte del ciclo de gira A Moon Shaped Pool en el Wells Fargo Center de Filadelfia. Sus últimos shows en el Reino Unido fueron un trío de apariciones en el Festival TRSNMT, el estadio Old Trafford de Mánchester y el Festival de Glastonbury. Sus últimos conciertos en Londres fueron hace casi una década, con tres actuaciones íntimas en The Roundhouse. El mes pasado, los íconos del rock anunciaron un nuevo álbum en vivo titulado "Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009". Disponible ya en formato digital y en preventa como una edición única que saldrá a la venta el 31 de octubre, el álbum incluye interpretaciones de canciones en Londres, Ámsterdam, Buenos Aires y Dublín entre 2003 y 2009.

Temas Música