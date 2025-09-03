Tras anunciar recientemente el lanzamiento de un disco en vivo, la banda inglesa, Radiohead, confirmó su primer tour después de 7 años.
Radiohead vuelve a los escenarios: la banda confirmó una serie de shows antes de fin de año
Los fans del grupo en varias ciudades europeas han compartido imágenes de folletos que sugieren que la banda actuará en todo el continente a finales de este año.
Serán una serie de shows en Berlín, Madrid, Copenhague y Londres. Las entradas solo serán accesibles registrándose en radiohead.com
"El año pasado, nos juntamos para ensayar, sólo por el infierno de ello. Después de siete años de pausa, se sintió muy bien volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha alojado profundamente dentro de nosotros cinco. También nos hizo querer tocar en algunos conciertos juntos, así que esperamos que puedas llegar a una de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estos, pero quién sabe a dónde llevará todo esto".
- Noviembre 4, 5, 7, 8 - Movistar Arena, Madrid, España
- Noviembre 14, 15, 17, 18 - Unipol Arena, Bolonia, Italia
- Noviembre 21, 22, 24, 25 - The O2, Londres, Reino Unido
- Diciembre 1, 2, 4, 5 - Royal Arena, Copenhague, Dinamarca
- Diciembre 8, 9, 11, 12 - Uber Arena, Berlín, Alemania
En la previa al anuncio los fans del grupo encontraron folletos que sugerían que la banda actuaría en todo el continente a finales de este año.
¿Cuándo fue la última vez que Radiohead actuó en vivo?
La última vez que Radiohead dio un concierto fue en 2018, como parte del ciclo de gira A Moon Shaped Pool en el Wells Fargo Center de Filadelfia. Sus últimos shows en el Reino Unido fueron un trío de apariciones en el Festival TRSNMT, el estadio Old Trafford de Mánchester y el Festival de Glastonbury. Sus últimos conciertos en Londres fueron hace casi una década, con tres actuaciones íntimas en The Roundhouse.
El mes pasado, los íconos del rock anunciaron un nuevo álbum en vivo titulado "Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009". Disponible ya en formato digital y en preventa como una edición única que saldrá a la venta el 31 de octubre, el álbum incluye interpretaciones de canciones en Londres, Ámsterdam, Buenos Aires y Dublín entre 2003 y 2009.
