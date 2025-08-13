Radiohead lanzó un nuevo disco con grabaciones en vivo que incluye material de su primer paso por Argentina







El álbum incluye interpretaciones de canciones en Londres, Ámsterdam, Buenos Aires y Dublín entre 2003 y 2009.

Radiohead lanzó un nuevo disco en vivo.

Radiohead anunció hoy el lanzamiento de un nuevo álbum en vivo llamado "Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Disponible ahora en formato digital y disponible para preordenar como una edición única que se lanzará el 31 de octubre, el álbum incluye interpretaciones de canciones en Londres, Ámsterdam, Buenos Aires y Dublín entre 2003 y 2009. También llega como una forma para que los miembros "reevalúen su relación" con su sexto álbum de estudio.

El álbum en vivo fue mezclado por Ben Baptie y masterizado por Matt Colton. Para celebrar el anuncio, la banda compartió un video en vivo de la canción "There, There" (ya disponible en YouTube). Fue filmado durante una presentación en Buenos Aires en marzo de 2009 y extraído del nuevo disco.

Las copias físicas del nuevo álbum en vivo "Hail To The Thief" también estarán disponibles en una edición limitada en color rojo. Estará disponible en tiendas independientes y en vinilo color cian, exclusivamente en la tienda WASTE de Radiohead.

El mensaje de Thom Yorke sobre el nuevo disco en vivo de Radiohead En una declaración explicando cómo surgió el disco, Yorke dijo: "Mientras pensaba en cómo crear arreglos para la producción teatral de Shakespeare Hamlet/Hail to the Thief, pedí escuchar algunas grabaciones de archivo en vivo de las canciones. Me impactó la energía que transmitía nuestra forma de tocar y me ayudó mucho a encontrar el camino a seguir. Para nosotros, en su día, terminar este disco fue particularmente complicado y tenso; estábamos muy orgullosos, pero nos quedó un sabor de boca; fue una época oscura en muchos sentidos. En cualquier caso, decidimos encargar a Ben Baptie la mezcla de estas grabaciones en vivo (habría sido una locura quedárnoslas para nosotros), quien hizo un trabajo increíble. Ha sido un proceso muy catártico; esperamos de verdad que las disfruten".

Embed - Radiohead on Instagram: "Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 is now available on streaming platforms, and features performances in London, Amsterdam, Buenos Aires, and Dublin. “In the process of thinking how to build arrangements for the Shakespeare Hamlet/Hail to the Thief theatre production I asked to hear some archive live recordings of the songs. I was shocked by the kind of energy behind the way we played and it really helped me find a way forward. For us, back in the day, the finishing of this record was particularly messy and fraught, we were very proud of it but there was a taste left in our mouths, it was a dark time in so many ways… Anyway we decided to get these live recordings mixed (it would have been insane to keep them for ourselves) by @benbaptie, who did an amazing job. It has all been a very cathartic process, we very much hope you enjoy them.” Thm — Pre-order on vinyl and CD for release on Friday 31st October - limited edition cyan vinyl exclusive to W.A.S.T.E.. Links in profile." View this post on Instagram A post shared by Radiohead (@radiohead) El nuevo álbum en vivo marca la primera actividad de Radiohead desde que formó una nueva entidad comercial —una sociedad de responsabilidad limitada (SRL)— en marzo, lo que deja una leve duda sobre su estado inactivo. El lanzamiento de hoy no responde necesariamente a la pregunta que planteó dicha entidad: Radiohead suele formar SRL para giras, no para reediciones, e históricamente, la banda no ha girado sin un nuevo álbum que pulir o promocionar.