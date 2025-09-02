Blur anunció el lanzamiento de una edición especial de su disco "The Great Escape"







Este año se conmemora el 30 aniversario del lanzamiento del cuarto álbum de la banda que marcó la tan esperada continuación de su exitoso álbum de 1994, "Parklife".

Blur anunció los detalles de la reedición en vinilo de su álbum "The Great Escape" para celebrar su 30.º aniversario.

Este año se conmemora el 30 aniversario del lanzamiento del cuarto álbum de la banda, el 11 de septiembre de 1995, y marcó la tan esperada continuación de su exitoso álbum de 1994, "Parklife". Incluía sencillos como "Country House", "The Universal", "Stereotypes" y "Charmless Man", y debutó en lo más alto de las listas de éxitos del Reino Unido.

Para celebrar este hito, Blur ha anunciado que el álbum se lanzará en una nueva edición de vinilo de color de doble disco Half Speed Mastered. Llegará el 12 de diciembre a través de Parlophone.

En la edición del 30.º aniversario, el primer disco incluye el álbum estándar de 15 canciones, mientras que el segundo contiene una colección de caras B poco comunes y temas extra de la época, varios de ellos inéditos en vinilo. Ambos llegan en vinilo amarillo y turquesa nuevo, con una portada desplegable que presenta una nueva ilustración ampliada del artista y diseñador Tony Hung.

Lista de canciones de "The Great Escape (30th Anniversary Edition)" DISCO 1 (vinilo amarillo): Lado A: ‘Stereotypes’ ‘Country House’ ‘Best Days’ ‘Charmless Man’ ‘Fade Away’ ‘Top Man’ ‘The Universal’ Lado B: ‘Mr. Robinson’s Quango’ ‘He Thought Of Cars’ ‘It Could Be You’ ‘Arnold Same’ 'Globe Alone’ ‘Dan Abnormal ‘Entertain Me’ ‘Yuko and Hiro’ DISCO 2 (vinilo turquesa): *inédito anteriormente en vinilo Lado A: 'One Born Every Minute' 'Ultranol'* 'Tame' 'No Monsters In Me'* 'To The End (La Comedie) (con Françoise Hardy)'* Lado B ‘The Horror’ ‘Ludwig’* ‘A Song’* ‘St Louis’* ‘The Man Who Left Himself’ ‘Eine Kleine Lift Music’ Además del nuevo relanzamiento en vinilo, Blur también celebra las tres décadas del álbum con una nueva colección cápsula de cinco piezas con merchandising personalizado de Tony Hung. Al igual que el disco, esta también se lanzará el 12 de diciembre.

