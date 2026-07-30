Soundgarden publicará un último álbum de estudio con canciones grabadas por Chris Cornell + Agregar ámbito en









El baterista Matt Cameron confirmó que el álbum se encuentra actualmente en proceso de mezcla.

Cornell, falleció en mayo de 2017.

El último álbum de Soundgarden se encuentra actualmente en fase de mezcla. La icónica banda grunge lleva tiempo dando a entender que lanzará su último álbum con su líder, Chris Cornell, quien se suicidó en 2017. La banda estaba componiendo material nuevo con Cornell en el período previo a su muerte.

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En el octavo aniversario del fallecimiento de Cornell en 2025, Soundgarden dio algunas pistas sobre cómo podría sonar su nueva música. "Es bueno y estimulante escuchar a Chris cantar desde más allá del horizonte", escribieron en ese momento. Esto siguió a los informes iniciales de 2023 de que la banda había resuelto una disputa legal con el patrimonio de Cornell que incluía los derechos de varias canciones inéditas. A finales de 2025, la banda dijo que estaban "bastante cerca" de terminar el álbum .

Matt Cameron dio detalles del nuevo disco de Soundgarden El baterista Matt Cameron confirmó que el álbum se encuentra actualmente en proceso de mezcla. En el podcast Let There Be Talk, Cameron comentó que, si bien la banda aún no tiene fecha de lanzamiento, “vamos a intentar terminar la mezcla, finalizarla y, con suerte, tendremos una mejor idea de lo que vendrá después. Vamos paso a paso, porque ha sido un proceso largo llegar hasta aquí”.

Cameron también confirmó que el disco incluiría ocho canciones con Cornell. "Creo que eso es prácticamente todo lo que hay con voces", comentó. "Nos quedaron algunas piezas instrumentales en las que [el guitarrista] Kim [Thayil] quiere trabajar. Así que tal vez hagamos algo nuevo juntos, lo cual me parecería bien".

El año pasado Soundgarden ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a artistas como The White Stripes, OutKast, Cyndi Lauper, Chubby Checker, Bad Company y Joe Cocker.

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