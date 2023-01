El récord de Zoe Saldaña a partir del éxito de "Avatar: el camino del agua"

Saldaña interpreta a Neytiri en las películas de Avatar, que tienen más secuelas en camino, y luego interpreta a su personaje del Universo Cinematográfico de Marvel, Gamora, en "Guardianes de la Galaxia Vol. 3", en cines el 4 de mayo.

El año pasado, la actriz, que también protagonizó las películas recientes de Star Trek, le dijo al portal Women's Wear Daily que a veces se sentía creativamente "atascada" haciendo películas de franquicias .

"Siento que durante los últimos 10 años de mi vida, he estado estancado. Me sentí estancado haciendo estas franquicias", dijo Saldana. "Estoy muy agradecido por las oportunidades que me brindaron, al colaborar con directores increíbles y conocer a miembros del elenco que considero amigos y poder interpretar un papel que los fanáticos, especialmente los niños, adoran".

"Pero", agregó, "también significaba que me sentía artísticamente atrapada en mi oficio de no poder expandirme, crecer o desafiarme interpretando diferentes tipos de géneros y diferentes roles".

Más tarde, en diciembre, aclaró esos comentarios y reiteró que está "agradecida" por los grandes proyectos cinematográficos.