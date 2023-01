"Avatar: The Way of Water" superó los u$s2.000 millones en ventas de entradas a nivel global

Cada fin de semana, la secuela de Avatar ha subido en las listas de taquilla, desafiando a los detractores una y otra vez para alcanzar nuevos umbrales inesperados y más rápido de lo previsto para arrancar. En cada paso del camino, muchos periodistas y expertos, así como muchos cinéfilos y comunidades cinematográficas en línea, sugirieron que las probabilidades estaban en contra de que la película superara mucho más de u$s1 mil millones, u$s1.5 mil millones, u$s1.8 mil millones o u$s2 mil millones, dependiendo de lo que hiciera.

avatar james cameron 20th Century Studio

Pocas películas lograron superar ese récord

Solo cinco películas en la historia han recaudado más de u$s2 mil millones , y todas menos una se estrenaron en los últimos 13 años: Avatar (2009) con u$s2.899 mil millones, Avengers: Endgame (2019) con u$s2.794 mil millones, Titanic (1997) con u$s2.2 mil millones, Star Wars: Episodio VII - El despertar de la fuerza (2015) con US$ 2.06 mil millones y Avengers: Infinity War (2018) con u$s2.048 mil millones.

De hecho, de las 50 películas que recaudaron mil millones de dólares o más en taquilla, solo tres se estrenaron antes de 2006: Titanic, Jurassic Park (1993) con 1.45 millones de dólares y Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999), con u$s1.027 millones.

Aún no está claro si The Way of Water recaudará lo suficiente hasta el final del fin de semana para pasar al quinto lugar en la lista de películas más taquilleras de la historia, una posición que actualmente ocupa Avengers: Infinity War con US$ 2.048 mil millones. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que lo haga, momento en el que también está a una distancia de tiro de los US$ 2.064 mil millones que tiene que vencer para tomar el puesto número 4 donde reside actualmente Star Wars: The Force Awakens.