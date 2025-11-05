Regresa a los cines "Volver al futuro", una marca de época imborrable que celebra 40 años de su estreno

Tras su estreno en 1985, “Volver al futuro” se convirtió en la película más exitosa de ese año gracias al original guión, las actuaciones, los efectos visuales, la dirección de Zemeckis y la banda sonora de Silvestri, con producción de Spielberg. Una marca de época imborrable, que más tarde tuvo los avatares de la enfermedad de Parkinson de Michael Fox, hoy de 64 años.

A 40 años de su estreno, “Volver al futuro” vuelve mañana a los cines y ese público ochentoso que disfrutó con la saga escrita y dirigida por Robert Zemeckis volverá a ver en pantalla grande al inolvidable Michael Fox como Marty McFly y a Christopher Lloyd como el entrañable Doc.

Debutó el 3 de julio de 1985 y marcó una era en la ciencia ficción siendo un punto de inflexión en la historia del cine. Se sabe que la historia gira en torno al adolescente que viaja desde su época (1985) hasta la época en la que sus padres se conocieron (1955) y cambia, sin quererlo, el curso de los eventos, todo con ayuda de un auto creado por el genio loco.

El guión fue coescrito con Bob Gale y el film producido por Steven Spielberg y es sabido que al principio todos los estudios cinematográficos rechazaban el guión (dicen que más de 40) por considerarlo demasiado entreverado. La idea del film apareció de conversaciones entre los guionistas cuando fantaseaban sobre el “Qué hubiera sido si……”, por caso, hubieran sido amigos de sus padres cuando iban al colegio.

Tras su estreno en 1985 , “Volver al futuro” se convirtió en la película más exitosa de ese año y despertó cientos de críticas positivas alrededor del mundo. El guión, las actuaciones, los efectos visuales, la dirección de Zemeckis y la banda sonora de Silvestri, entre otros aspectos. Una marca de época imborrable, que más tarde tuvo los avatares de la enfermedad de Parkinson de Michael Fox, hoy de 64 años.

CURIOSIDADES

En sintonía con la especulación de “Qué hubiera sido si….”, el destino de “Volver al futuro” habría sido muy diferente si Einstein, el perro que acompaña a Doc, hubiera sido un chimpancé como originalmente se había planteado. Su protagonista, Marty McFly, podía haber tenido el rostro aniñado de Ralph Macchio, el primer candidato sugerido por Universal, o el de Eric Stolz, el actor al que comenzó con el proyecto pero que fue despedido cuando llevaba cinco semanas de rodaje pero no prosperó por diversos motivos.

MICHAEL J. FOX

Finalmente el papel fue para Michael J. Fox, el actor que Zemeckis y Gale querían desde el principio, pero al que descartaron porque su contrato con la sitcom “Lazos de familia” se convertía en obstáculo. Ante la insistencia de Spielberg, el creador de la serie permitió que Michael Fox leyera el guión y, cuando este le dijo que quería hacerla, le permitió compatibilizar los dos rodajes: de día sería Alex P. Keaton en el set de TV y de noche y los fines de semana, Marty McFly.

CHRISTOPHER LLOYD

Christopher Lloyd, el gran Doc, había debutado en “Atrapado sin salida” junto a Jack Nicholson y Danny DeVito, confesó que cuando recibió el guión de “Volver al futuro” lo primero que hizo fue "tirarlo a la basura sin ni siquiera leerlo y rechacé la propuesta de participar en la película. Yo era un actor de teatro y había pasado mucho tiempo en Ciudad de México en un rodaje y no veía el momento de regresar a Nueva York para volver a pisar un escenario. Pero finalmente me pudo la curiosidad y recuperé el guión. Cuando lo leí acepté y comprendí que no sabes nunca lo que te deparará el futuro”.

LA MÁQUINA DEL TIEMPO

Como todos los que la hayan visto sabrán, debido a un error en una máquina del tiempo creada por su amigo Doc, Marty viaja hasta el año 1955, donde se topa con las versiones adolescentes de sus padres, que todavía no han llegado a conocerse. Tras interponerse sin querer a ese primer encuentro que los iba a convertir en pareja, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no será posible y desaparecerá para siempre.

Si Marty ha pasado tanto tiempo con sus padres y es el responsable de que hayan terminado siendo pareja... ¿cómo es posible que no se percaten de que su hijo es idéntico a aquel compañero de escuela? ¿Cómo se explica este "borrado de memoria" que han experimentado sus progenitores?

Tal y como explicaba Gale, no sería tan difícil que se hubieran olvidado de él. "Hay que tener en cuenta que George y Lorraine solo conocieron a Marty/Levi durante ocho días cuando tenían 17 años, y ni siquiera lo vieron cada uno de esos ocho días. Así que, muchos años después, aún podrían recordar a ese chico tan interesante que les juntó en su primera cita. Pero yo pediría a cualquiera que pensara en sus días de instituto y se preguntara si se acuerda de un chico que estuvo en su colegio solo un semestre. O a alguien con quien hubiera salido de fiesta una sola vez. Si no tuvieras ninguna foto de referencia, después de 25 años, probablemente solo tendrías un recuerdo borroso. Así que Lorraine y George podrían pensar que es gracioso haber conocido a alguien llamado Levi Strauss, e incluso si pensaran que su hijo de 16 o 17 años tenía algún parecido con él, no sería un gran problema”.

RECAUDACIÓN

Gracias a los más de 210 millones de dólares recaudados en Estados Unidos, “Volver al futuro” fue la película más taquillera de 1985, por encima incluso de “Rambo”