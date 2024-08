Retiran tráiler de "Megalópolis" tras incluir citas falsas de críticos sobre otras películas de Francis Ford Coppola

El primer tráiler de Megalópolis, que se lanzó el miércoles por la mañana, comienza con una voz en off de Laurence Fishburne que dice: "El verdadero genio a menudo es malinterpretado" , con citas de críticos legendarios que expresan un sentimiento negativo hacia los proyectos anteriores de Coppola, incluidos El Padrino , Apocalipsis Now y Drácula de Bram Stoker .

Qué dicen las citas falsas de Megalópolis

Entre las citas: "Disminuida por su arte", atribuida a la fallecida Pauline Kael en una reseña del New Yorker sobre El Padrino; "No sabe lo que quiere ser", atribuida al fallecido Andrew Sarris en un artículo del Village Voice sobre la misma película; "Vacío en el núcleo", atribuido a Vincent Canby en una crítica del New York Times de Apocalipsis ahora ; y "Un triunfo del estilo sobre la sustancia", atribuido al fallecido Roger Ebert en un artículo del Chicago Sun-Times sobre Drácula .