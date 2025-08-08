Revelan las primeras imágenes de "Belén", película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi







La película de Amazon MGM Studios y K&S Films se estrenará en cines argentinos seleccionados el 18 de septiembre.

La película esta basada en el libro Somos Belén de Ana Correa.

Amazon MGM Studios y K&S Films anunciaron el estreno en cine el 18 de septiembre y revelaron hoy las primeras imágenes de Belén, una desgarradora historia real de injusticia, resiliencia y la lucha de una mujer, que puso en marcha un movimiento global por los derechos reproductivos.

La película será estrenada en cines argentinos seleccionados el 18 de septiembre y estará disponible en Prime Video más adelante en el año, en 240 países y territorios alrededor del mundo.

De qué trata Belén La película Belén, ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina, sigue la historia de Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal, y de Soledad Deza, una audaz abogada que arriesga todo para asumir un caso tan controversial como decisivo. A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema judicial conservador, desatando una ola de indignación y una creciente red de solidaridad que traspasa fronteras.

Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi (Blondi) y producida por K&S Films (la compañía detrás de Relatos Salvajes, nominada al Oscar), Belén es una crítica contundente a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia, la sororidad y la lucha constante por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo.

El elenco incluye a Camila Plaate (Motoarrebatador), Laura Paredes (Argentina, 1985), Julieta Cardinali (Maradona: Sueño Bendito), y Sergio Prina (Motoarrebatador), con apariciones especiales de Luis Machín (Cromañón) y César Troncoso (El Eternauta), entre otros. Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes. La producción está a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S, con Diego Copello como productor ejecutivo.

Belén es la más reciente incorporación a la creciente lista de películas Originales argentinas de Prime Video, luego del éxito de Argentina, 1985, ganadora del Globo de Oro.

