Luto en Hollywood: murió Patrick Stewart, leyenda de Star Trek y X-Men

El actor británico tenía 86 años y falleció en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa y sus seres queridos. Atravesaba un cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

El actor británico Patrick Stewart murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles, donde atravesaba una enfermedad neurodegenerativa. Reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en X-Men , dejó una trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión, con personajes que marcaron a varias generaciones.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que detallaron que el intérprete falleció el miércoles, acompañado por su esposa, la cantante Sunny Ozell, y sus seres queridos. Stewart padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy , dos enfermedades que afectan progresivamente el funcionamiento del cerebro.

En el mensaje de despedida, sus familiares recordaron que estuvo rodeado de afecto durante sus últimos momentos, acompañado por música en vivo, oraciones, lágrimas y risas. También destacaron la dignidad, la compasión y la humanidad que caracterizaron tanto su trabajo artístico como su vida personal.

Aunque millones de espectadores lo recuerdan por sus papeles en grandes franquicias, Stewart construyó una extensa carrera teatral antes de convertirse en una figura de Hollywood. Formado en la tradición clásica británica, integró durante 14 años la Royal Shakespeare Company y se destacó en obras de William Shakespeare, entre ellas Macbeth.

Su consagración internacional llegó con Jean-Luc Picard , el capitán de la nave Enterprise en Star Trek: The Next Generation. La serie se emitió entre 1987 y 1994 y convirtió al actor en uno de los rostros más reconocidos de la ciencia ficción. Años después, volvió a interpretar al personaje en distintas películas y en la serie Star Trek: Picard.

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Otro de sus papeles más emblemáticos fue el del profesor Charles Xavier, líder de los mutantes en la saga cinematográfica X-Men. Stewart participó en siete películas de la franquicia y compartió pantalla en varias ocasiones con Ian McKellen, quien interpretó a Magneto. La relación entre ambos personajes se convirtió en uno de los ejes dramáticos más reconocidos de la saga.

Su trayectoria también incluyó comedias televisivas, producciones cinematográficas y obras teatrales en Londres y Broadway. En 2010, recibió el título de caballero por sus servicios al drama, un reconocimiento institucional a una carrera que atravesó distintos géneros y formatos.

El legado de Patrick Stewart y su despedida

La familia del actor también destacó su compromiso con distintas causas sociales. Stewart había hablado públicamente sobre la violencia doméstica que sufrió su madre durante su infancia y se convirtió en un defensor de las personas que atraviesan situaciones similares. Además, colaboró con el Comité Internacional de Rescate en tareas humanitarias.

En su comunicado, sus seres queridos señalaron que su voz y su talento permanecerán asociados a interpretaciones que trascendieron la pantalla. La despedida también recuperó una reflexión de su autobiografía, Making It So: A Memoir, vinculada con el personaje que lo acompañó durante décadas: “Al final, siente el llamado de regresar a casa, igual que yo”.

Con su muerte, Hollywood despide a un intérprete que logró unir la tradición del teatro clásico con algunas de las franquicias más populares de la cultura contemporánea. Jean-Luc Picard y Charles Xavier quedarán entre sus personajes más recordados, pero su legado también incluye una extensa labor sobre los escenarios y una carrera marcada por la versatilidad y el compromiso artístico.