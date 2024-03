Ricardo Darín criticó al gobierno de Javier Milei por la desfinanciación de la cultura: ''Es un delirio''

Mirtha Legrand apuntó contra Javier Milei: ''Te da cierto temor a expresarte''

Mirtha Legrand tildó de ridícula la actitud de Javier Milei, luego de que el mandatario compartiera en sus redes sociales una publicación donde decía que, tras las criticas de ''La Chiqui'' sobre el intento de cierre del INCAA y el cine Gaumont, ella debería comprarlo.

Legrand había cuestionado el sábado, en su programa de televisión, sobre este intento de cierre por parte del Gobierno, además de apuntar contra Javier Milei por la política económica de precios y el aumento del costo de vida desde que asumió.

Las críticas llegaron rápidamente a Javier Milei, quien no tardó en reaccionar: en la red social X, el Presidente republicó un posteo del periodista y politólogo Julio Burdman.

“Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine Gaumont-Legrand y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”, expuso Burdman, mensaje con la particular propuesta que fue aceptada y replicada desde su cuenta por el presidente de Argentina.

Las declaraciones de Mirtha Legrand tras el reposteo de Milei

Mediante una entrevista telefónica con Diego Pérez en el Canal de la Ciudad el lunes, la actriz y conductora volvió a referirse a Milei tras los movimientos en las redes sociales: ''No corresponde. Fue una opinión simplemente, no fue para decir que compre el cine. Es ridículo, ridículo. Te da cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al gobierno no le gusta mucho, o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable. No dije nada malo''.

Además, fue consultada sobre si fuera a contar que “siempre viajó bien en Aerolíneas Argentinas” le dirían “bueno, comprala, Mirtha”, a lo que respondió: ''Seguro, es ridículo''. Y también reconoció: ''Me sorprendí mucho cuando reaccionaron así, no sé si fue gente a favor o en contra del gobierno''. Yo en este gobierno no quiero estar en contra, porque toman represalias y es desagradable'', sentenció.

Leonardo Sbaraglia condenó la represión policial y se expresó en defensa del cine argentino

El reconocido actor Leonardo Sbaraglia participó de la manifestación del jueves pasado en frente del Gaumont y aseguró que se sumó "como un ciudadano más al que le encanta el cine argentino y quiere que sigan existiendo estas películas".

En cuanto al avance de la policía, relató: "Yo estaba acá, no había ningún problema ni ninguna violencia y de repente llegó la policía y nos volvió a poner en la vereda. Tiraron gases por allá. Hacen un operativo como si estuviéramos cargados con fusiles, no tenemos nada", dijo en diálogo con C5N.

"Esta es toda gente que se está manifestando en defensa del cine argentino frente a un lugar emblemático, donde se estrenan películas que no se pueden estrenar en otro lado, donde se defiende un cine que el mercado de las exhibidoras y las distribuidores no defienden", sostuvo en relación al cine Gaumont.

En ese sentido, condenó el recorte que sufrió el INCAA y remarcó: "Uno está defendiendo acá un tipo de cine que con todos estos recortes probablemente no pueda existir más. Va a existir solamente un tipo de cine argentino, y el otro puede llegar a desaparecer".

Por último, el actor destacó: "Yo creo que el Presidente tendría que estar orgulloso del cine que tenemos en nuestro país. Es una industria pujante, potente, respetada en todo el mundo. Acá la discusión ni siquiera es cultural, están dejando morir una industria que funciona muy bien. Es parte de nuestra bandera".