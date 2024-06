Ricardo Darín respondió a las críticas de Alejandro Fantino







El actor y el conductor revivieron declaraciones del pasado al momento de referirse al presente del país

Darín cruzó a Fantino por viejas declaraciones.

Ricardo Darín cruzó a Alejandro Fantino tras criticarlo por opinar de los recortes en el INCAA a raíz de las medidas de Javier Milei y fue tajante.

"Él me dijo que se conformaba con darse dos duchas con agua caliente, y yo lo veía jugando al tenis en el Vilas, cuando no podía meter el BMW porque pegaba contra los árboles de atrás", había dicho el conductor sobre el actor en marzo.

Ahora, consultado por A la Tarde (América TV) al respecto, Ricardo Darín expresó: "Me sorprendió un poco... pero las personas cambian. No entendí muy bien el por qué de eso, porque no es verdad. Me llamó un poco la atención".

“Un poco me sorprendió, pero las personas cambian. Tampoco él me debía nada. No entendí muy bien el por qué de eso, porque primero que no es verdad que tuviera un auto que chocara contra los árboles, pero salgamos de acá, porque no le contesté en su momento, no lo voy a hacer ahora”, dijo intentado darle un cierre a la disputa.

Sobre sus palabras respecto del INCAA aclaró: “O no se entendió bien lo que quise decir, o no me supe explicar, puede ser. Yo decía que básicamente responsabilizar a los artistas en general por períodos largos donde las cuentas no cierran me parecía un poco perverso por un lado, imprudente e injusto, porque en realidad se debe a muchas otras cosas”. Sobre los planteos ocurridos tras sus declaraciones, afirmó: “Se ve que eso afectó a algunos intereses creados y dijeron ‘córtenle las piernas al bastardo’ y mandaron a algunos muchachos”, dijo para cerrar aclarando que “no me molestan las críticas, me molesta cuando se miente” declaró Ricardo Darín. Qué dijo Ricardo Darín sobre Javier Milei Ricardo Darín criticó a Javier Milei y su Gobierno por los recortes en el INCAA y el cine argentino. En el marco de la presentación de la película Descansar en paz (Netflix), sentenció: "Creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas con la pulverización de la educación, del trabajo real o la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza, que son todas cosas muy lamentables y muy horrorosas, dependen del sector artístico, de los actores, las actrices, los directores... es un delirio".