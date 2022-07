Ricardo Darín le respondió a quienes lo critican por obtener la nacionalidad uruguaya

“Lo único que me falta es el termo abajo del brazo y el mate y le mandamos un saludo a la muchachada. Estoy muy contento que Uruguay entró al mundial porque estuvimos cortando clavos”, agregó Darín.

La noticia rápidamente hizo eco en las redes donde muchos usuarios se mostraron críticos con el protagonista de El Secreto de su Ojos respecto a la posibilidad de que se radique en Uruguay así como lo hizo Susana Giménez y otros famosos argentinos.

Ante tantos comentarios el actor aclaró en su cuenta de Twitter con un fuerte mensaje que eso no ocurrirá.

"Perdón por la molestia. Solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde", cerró.