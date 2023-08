Ridley Scott aseguró estar arrepentido de rechazar dirigir Blade Runner 2049

“Sabía que cuando hice esta película coqueteé con el desastre”, dijo Villeneuve durante el podcast “Happy Sad Confused” en 2021. “Me puse en peligro artístico masivo. Eso era caminar, como me dijo una vez Christopher Nolan... caminar en territorio sagrado. Es cierto. Fue un sacrilegio lo que hice. Me dijeron: 'No hagas eso'. Solo el hecho de que todavía estoy aquí haciendo películas, para mí... al menos no me prohibieron la comunidad de cineastas. Era un juego peligroso... Con 'Blade Runner' tenía que ser respetuoso con la obra maestra de Ridley Scott. Fue más un acto de amor”.