Robert Smith compartió escenario con Oliva Rodrigo en Glastonbury para interpretar dos clásicos de The Cure

"Es quizás el mejor compositor de Inglaterra", dijo al presentar a Smith. "Es una leyenda de Glastonbury y un ídolo para mí. ¡Denle la bienvenida, Robert Smith!". El líder de The Cure salió entonces con su característica guitarra acústica negra adornada con estrellas, luciendo una chaqueta brillante. Juntos, interpretaron "Friday I'm in Love" y "Just Like Heaven" mientras el público cantaba con júbilo.

Olivia and The Cure’s Robert Smith singing “Friday I’m In Love” at #Glastonbury2025 ! pic.twitter.com/wnR543VC7M

Luego, llevó a los fans al principio con "Driver's License", sentada al piano para la balada. Siguieron una serie de éxitos, como "Traitor", "Bad Idea Right", "Happier" y "Enough for You", tras lo cual Smith subió al escenario.

El último fragmento de su repertorio consistió en "So American", que dedicó a un chico británico del que "se enamoró" (sale con el actor inglés Louis Partridge desde 2023, e incluso asistieron juntos al concierto secreto de Pulp el sábado), seguido de "Jealousy, Jealousy", "Favorite Crime" y "Deja Vu". Tras un breve bis, Rodrigo volvió al escenario con pantalones cortos con la bandera británica y una camiseta que decía "You know all the lyrics to Just Like Heaven", una referencia a The Cure. "Brutal", "All-American Bitch", "Good 4 U" y "Get Him Back" crearon un final perfecto mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo nocturno.