Janis Joplin hubiese cumplido 80 años: vivir rápido y morir joven

Cursó Bellas Artes en la Universidad de Texas en Austin, allí comenzó a beber en exceso y relacionarse con personas peligrosas. Escapando de ese mundo, se mudó a San Francisco, logró dejar atrás las malas compañías pero no fue así con el alcohol. Comenzó a relacionarse con músicos de las bandas The Grateful Dead y Jefferson Airplane, sin embargo no aprovechó la oportunidad que esto le presentaba para meterse en el mundo de la música. Se sumergió en el mundo de las drogas y se abandonó físicamente, llegó a pesar solo 35 Kg.

El éxito fugaz y eterno de Janis Joplin

Luego de un breve matrimonio con Peter LeBlanc conoció al productor Chet Helms que la incluyó en el proyecto “Big Brother and The Holding Company” que en 1966 grabó su primer disco. El éxito de esta agrupación elevó la autoestima de Janis que comenzó a cuidar su aspecto y aceptar presentarse en vivo acompañando a sus viejos amigos de The Grateful Dead y Jefferson Airplane.

image.png

En 1967 se presentó en el festival de Monterrey, el público esperaba ver a The Who, Mamas and The Papas, Otis Redding y Jimi Hendrix, pero cuando Janis comenzó a cantar “Ball And Chain” el público estalló y fue su consagración. La crítica coincidió que la banda no estaba a la altura de semejante talento, Chet Helms le armó otra banda "Kozmic Blues Band" con la que grabó su segundo disco.

Luego de una exitosa gira por Europa regresó a los EEUU para lo que sin saberlo sería la cima de su carrera, Woodstock 1969, de la que fue una de sus figuras principales. Janis inició una desintoxicación de la heroína que fue un éxito, por ello generó confianza en otros productores, Albert Grossman le propuso una nueva banda integrada por músicos virtuosos, la “Full Tilt Boogie Band”.

Janis murió el 4 de Octubre de 1970, la encontraron muerta, tirada en el suelo a un lado de su cama. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. El disco póstumo “Pearl!” fue un éxito de ventas y se mantuvo 14 semanas en el Nº1. La canción "Buried Alive in the Blues" quedó inconclusa con la trágica muerte de la cantante, aunque fue finalmente incluida como un tema instrumental en su último disco a manera de homenaje póstumo.

El Club de los 27

Jimi Hendrix había sucumbido tres semanas antes que Joplin. Ambos músicos entraron en el grupo póstumo de leyendas del rock que murió repentinamente en el apogeo de su breve carrera. “Vivir rápido y morir joven” podría ser el lema de los miembros del fatídico "Club de los 27" Alan Wilson, Brian Jones, Robert Johnson y más tarde Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse.