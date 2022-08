Publican la primera foto de Foo Fighters sin su baterista, Taylor Hawkins

Fue en el marco de los preparativos y ensayos para el recital que el grupo dio a conocer su primera postal sin Hawkins, quien fue encontrado muerto el 25 de marzo pasado en la habitación del hotel de Colombia donde se hospedaba.

Imagen

La imagen es del fotógrafo Danny Clinch y se publicó en el sitio Consequence. En la escena, un paso adelante de sus compañeros, sobresale el cantante y guitarrista Dave Grohl. Atrás, están el tecladista Rami Jaffee, el bajista Nate Mandel y los guitarristas Chris Shiflett y Pat Smear.

Foo Fighters.jpg

El regreso de los Fighters a los escenarios para homenajear al músico fallecido promete ser un evento de magnitud, tanto por la cuota emotiva como por la cantidad y relevancia de los invitados.

Este sábado, en Wembley, estarán Liam Gallagher, Mark Ronson, Josh Homme de Queens Of The Stone Age, Supergrass, Brian May, Travis Barker, James Gang, Wolfgang Van Halen, Brian Johnson, y Chrissie Hynde, entre otros.

El show será transmitido por streaming para que se pueda ver en todas partes del mundo.

Los Ángeles

Luego, el 27 de septiembre próximo, la banda repetirá el concierto en Los Ángeles. De esa presentación participarán Morissette, Miley Cyrus, miembros de Queen, Krist Novoselic de Nirvana, John Paul Jones, Pink, Nandi Bushell, Geddy Lee, Alex lifeson, Patrick Wilson y Mark King, entre otros.

El último concierto de Foo Fighters con Hawkins en la batería fue el 20 de marzo pasado en Argentina, en el marco del festival Loollapalooza. Allí el músico se destacó con su interpretación del clásico de Queen Somebody to love.