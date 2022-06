Sex Pistols vs. Isabel II: la banda lanzó una curiosa moneda por el jubileo de la Reina

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCeLhBmZMuWa%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADtFGgspGlefaZCPyhIjN84DYZAzUmouziAGky1yFlLKBFtSDZAUAV5sZAd0omusMSuBElc03co6Dd6Mmpke4iXbTg29uZCtQVw53Stl2SoTpOrI8WZBBjppxkjO7XglfCWMJqZAZBpZCg1RCZAwrJscv1zgCPpd0C7AZDZD View this post on Instagram A post shared by Sex Pistols Official (@sexpistols)

En la moneda está el rostro de la reina intervenido con un alfiler de gancho en su boca. De fondo, aparece la bandera del Reino Unido de Gran Bretaña. El diseño es obra del artista Jamie Reid.

Para comprender la relación entre los Pistols y la reina hay que remontarse a 1977, cuando Isabel II cumplió 25 años en el trono, su primer jubileo. En aquel año, la banda presentó su sencillo "God Save the Queen", una canción que le declaraba la guerra a la monarquía y que sirvió como anticipo de "Never mind the bollocks", el único disco de estudio del cuarteto inglés.

El grupo presentó el tema a bordo de un barco llamado "Queen Elizabeth", que navegó por río Támesis mientras los músicos tocaban junto a una crew de punks e irreverentes que se dedicaron a emborracharse y gritar improperios contra la monarquía.

Sex Pistols Moneda.jpg

Al volver a tierra, toda la tripulación, incluyendo a Rotten, Jones, Vicious y Cook, fue detenida. También participaron del hecho el manager Malcolm McLaren y el dueño del sello Virgin Records, Richard Branson.

Por estos días, al cumplirse 45 años, el sello del grupo volvió a reeditar God Save the Queen.

En tanto, en junio se estrenará "Pistol", una serie dirigida creada por Craig Pearce y dirigida por Danny Boyle, que repasa la historia del grupo durante sus tres primeros y caóticos años de vida. Está basada en el libro "Lonely boy: tales from a Sex Pistol", del guitarrista Steve Jones.