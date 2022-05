La China Suárez y Rusherking blanquearon su romance con una romántica foto

Pero ahora Rusherking fue por más y aseguró: "estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así". Después directamente le puso nombre a su amor: "La China me dice Thomy".

“Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, señaló, y luego aclaró que no hablaba del after party de los Martín Fierro 2022 donde los captaron a los besos, sino de una salida anterior donde coincidieron.

“Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también”, relató, sin dar fechas ni más precisiones. “Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso, estoy muy enamorado”.

Tras esas palabras de amor y sin nada para agregar, la China Suárez publicó en Instagram la primera imagen juntos.

“Nací y viví en Santiago del Estero, tengo re bajo perfil, y la verdad es que fuerte y es fuerte todavía porque vine para acá había como cuatro cámaras esperándome. Al principio la pasé mal, y me estoy adaptando. Tengo un equipo muy bueno por suerte y amigos que me ayudan”. Y parte de esta realidad incluye también a su familia, a quienes trata de mantener a resguardo: “Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele”, resumió. Y cuando le preguntan, habla maravillas de su nuera: “Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”