Laura Dern y Sam Neill cuestionaron su romance en Jurassic Park

“Nunca se me ocurrió hasta que abrí una revista y había un artículo llamado 'Old Geezers and Gals'. Gente como Harrison Ford y Sean Connery actuando con gente mucho más joven", continuó Neill. "Y allí estaba yo, en la lista. Pensé: 'Vamos. No puede ser cierto'".

Dern tenía 23 años cuando comenzó a filmar Jurassic Park y ella también pensó que la diferencia de edad con su protagonista era "completamente apropiada".

"Bueno, se sintió completamente apropiado enamorarse de Sam Neill", dijo Dern. "Y fue solo ahora, cuando volvimos en un momento de conciencia cultural sobre el patriarcado, que dije, '¡Guau! ¿No tenemos la misma edad?'"

El director de Jurassic Park, Steven Spielberg, amplió el papel de la Dra. Sattler de la novela de 1990 homónima de Michael Crichton, poniéndola en una relación con el Dr. Grant para agregar tensión y porque sintió que ella no tenía suficiente atención en el libro.

Ahora, 20 años desde la última vez que interpretó a la doctora, Dern está feliz de estar de regreso en la tierra de los dinosaurios.

"Puedo decir que fue increíble volver a estar juntos", dijo Dern a PEOPLE el año pasado. "Fue increíble unirme a los miembros originales del elenco y recorrer el camino de la memoria, desde esa experiencia al comienzo de una franquicia a través de todo el curso de estas películas junto con todos los miembros clave del elenco que han estado trabajando en estas películas, como así como [el director] Colin Trevorrow y Steven Spielberg, que es como una familia para mí".