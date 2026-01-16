Allanaron la casa de la expareja de Romina Gaetani y encontraron armas y municiones

El procedimiento se realizó en el country Tortugas, en Alberti, en el marco de la causa por lesiones que inició la actriz. El último episodio derivó en su internación y en la intervención del Juzgado de Garantías de Pilar.

El operativo se llevó a cabo en el domicilio de Luis Cavanagh, denunciado por Gaetani por hechos de violencia física y verbal.

Luis Cavanagh, expareja de la actriz Romina Gaetani y denunciado por lesiones en una causa de violencia de género, fue allanado este viernes en su domicilio del barrio cerrado Tortugas Country, en la localidad bonaerense de Alberti. Durante el procedimiento, la policía secuestró armas, municiones y distintos elementos de interés para la investigación.

La denuncia de Gaetani se remonta a episodios previos a su internación, en los que la actriz relató haber sufrido “ zamarreadas, golpes y violencia verbal” , en un contexto de celos por parte de Cavanagh.

El hecho más reciente, que terminó con Gaetani hospitalizada con lesiones visibles en brazos y cadera, motivó la intervención judicial. A partir de ese episodio, el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar ordenó el allanamiento en la vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre 701.

El operativo fue realizado por efectivos policiales junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Pilar, la UPPL Pilar y personal del Destacamento de La Lonja. En el lugar se incautaron 14 municiones, 23 vainas servidas, un cargador, ocho balas y una pistola calibre 9 milímetros, que quedaron a disposición de la Justicia.

La actriz Romina Gaetani consiguió una orden perimetral contra su exnovio Luis Cavanagh, a quien denunció por violencia de género.

En la orden judicial se señala que el acusado tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la denunciante y su domicilio durante un plazo de 30 días. Además, según la resolución el empresario tampoco podrá contactarla a través de una llamada o mensajes de texto.

El episodio ocurrido el 30 de diciembre en la casa de Cavanagh en el Tortuguitas Country Club se originó por una “pelea por celos” que escaló al punto de las lesiones que presentó la actriz.

Reapareció Romina Gaetani y rompió el silencio

La actriz Romina Gaetani reapareció días después de haber denunciado por violencia de género a su expareja, Luis Cavanagh. Debió cumplir con un compromiso artístico que tenía programado con anterioridad y participó de un show de música donde interpretó una canción sobre abuso en la pareja.

Gaetani se presentó junto a La Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Konex la noche del lunes, donde cantó la canción “Malo”, de la cantante española Bebe, que aborda una situación de abuso. En este contexto, habló del duro momento que atraviesa a través de un audio difundido en América, en el que reconoció el impacto emocional que le provocó la situación.

“La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes, promocionando que hoy canto, algo que ya tenía arreglado desde hace tiempo, sinceramente todavía estoy rota”, confesó .