Vuelve el Grinch: Universal prepara una nueva película con el regreso de Jim Carrey y Ron Howard + Agregar ámbito en









El Grinch fue la película más taquillera del año 2000 en Estados Unidos con una recaudación de u$s260 millones. En el mundo obtuvo un total de u$s345 millones.

Jim Carrey volvería a protagonizar la película.

Universal e Imagine Entertainment están desarrollando una película secuela de El Grinch (2000), y se espera que tres de los personajes principales regresen.

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Según informan diversos portales estadounidenses, Jim Carrey está en conversaciones para retomar su papel del Grinch, el clásico personaje del Dr. Seuss, con Ron Howard de nuevo como director. Howard producirá la película junto a su socio de Imagine Entertainment, Brian Grazer.

La secuela, aún sin título, contará con un guion de Alec Berg (Barry, Silicon Valley, Curb Your Enthusiasm), Jeff Schaffer (Life, Larry and The Pursuit of Unhappiness, Dave, Curb Your Enthusiasm) y David Mandel (Veep, Curb Your Enthusiasm). El trío también trabajó en la adaptación de Dr. Seuss de 2003, El gato con sombrero, protagonizada por Mike Myers.

El éxito de El Grinch El Grinch fue la película más taquillera del año 2000 en Estados Unidos, con una recaudación de 260 millones de dólares, y obtuvo un total de 345 millones de dólares en todo el mundo.

También se llevó el Oscar al mejor maquillaje para Rick Baker y Gail Rowell-Ryan, quienes transformaron a Carrey para el papel. El proceso duraba unas ocho horas diarias, y Carrey recuerda que fue extremadamente difícil. Como le contó a Vulture el año pasado, quiso abandonar el rodaje el primer día y devolver sus u$s20 millones. Lo logró gracias a la ayuda de un hombre que entrenaba a agentes de la CIA para resistir la tortura, y también gracias a que el maquillaje finalmente se redujo a tres horas diarias.

La historia del Grinch se remonta a 1957, cuando Theodor Geisel (Dr. Seuss) la publicó inspirado por su descontento con el consumismo que se apoderaba de la Navidad. Narraba la historia del Grinch intentando arruinar la Navidad a los habitantes de Villa Quién robándoles sus regalos. CBS la adaptó como un especial animado en 1966, con Boris Karloff prestando su voz al narrador y al Grinch. El codirector Chuck Jones optó por representar al Grinch de color verde, a diferencia del blanco y negro del libro.