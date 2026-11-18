Anne Hathaway fue madre nuevamente: la actriz dio a luz a su tercer hijo + Agregar ámbito en









El nacimiento del tercer hijo de Hathaway convierte a ella y a Shulman en una familia de cinco. La pareja, que se casó en 2012, ya tiene dos hijos, Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

Anne Hathaway se convirtió en madre por tercera vez.

Anne Hathaway fue madre nuevamente, la actriz ganadora del Oscar dio a luz a su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman.

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La actriz fue vista en público en la ciudad de Nueva York por primera vez desde el parto, con su recién nacido sujeto a ella en un portabebés orientado hacia adelante, según imágenes publicadas por el portal TMZ.

Hathaway reveló su embarazo en junio, mostrando su panza en un video publicado en Instagram. En la descripción, añadió: "x Bebé, soy tuya x", mientras sonaba de fondo la canción "Baby I'm Yours" de Barbara Lewis.

View this post on Instagram Al mes siguiente, la actriz apareció en Late Night With Seth Meyers, donde admitió que ella y Shulman estaban "impactados" al saber que esperaban otro bebé. "Es increíble. Es decir, sabíamos lo que estábamos haciendo", bromeó Hathaway con el presentador Seth Meyers en aquel momento. "Pero nos sorprendió muchísimo que funcionara... nos sorprendió mucho que las cosas salieran así. Así que a este lo llamamos nuestro golpe de gracia".

El nacimiento del tercer hijo de Hathaway convierte a ella y a Shulman en una familia de cinco. La pareja, que se casó en 2012, ya tiene dos hijos, Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

La actriz fue vista el martes paseando por la ciudad de Nueva York con un bebé recién nacido sujeto a su pecho. TMZ El año de Anne Hathaway Este año ha estado especialmente ajetreado para la actriz, ya que estrenó cinco películas: Mother Mary, El diablo viste a la moda 2, La Odisea, El fin de Oak Street y Verity. Y con todos esos proyectos llegaron sus respectivas giras de prensa mundiales. Tras el estreno de su última película del año, Verity, en octubre, Hathaway bromeó diciendo que planeaba "desaparecer en una nube de humo" y tomarse un merecido tiempo libre lejos de los focos para estar con su familia. “Ya he tenido suficiente de mí misma desde hace bastante tiempo”, dijo anteriormente en el programa CBS Mornings. “Y he sido muy, muy feliz, pero creo que es hora de dejar la fiesta”.