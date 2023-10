Ron Wood dio más detalles de "Hackney Diamonds", el nuevo disco de los Rolling Stones







La banda se prepara para lanzar su primer álbum de estudio en 18 años el próximo viernes 20 de octubre.

Se trata del primer disco de estudio con canciones originales desde el 2005.

Mientras se preparan para lanzar su primer álbum de estudio en 18 años, "Hackney Diamonds", el guitarrista de los Rolling Stones, Ron Wood, habló con el portal especializado NME sobre las nuevas canciones "explosivas", su último encuentro con el fallecido baterista Charlie Watts y más sobre este nuevo hito en la historia de los stones.

Wood, junto con Mick Jagger y Keith Richards, anunció "Hackney Diamonds" durante una conferencia de prensa en vivo en el Hackney Empire de Londres el mes pasado. También se dio a conocer el sencillo principal "Angry", así como el vídeo protagonizado por la actriz de Euphoria, Sydney Sweeney. El álbum completo consta de 12 pistas (todas coescritas por Jagger y Richards, excepto una versión del estándar de blues 'Rollin' Stone' de Muddy Waters) y saldrá el 20 de octubre a través de Polydor.

Para el nuevo proyecto, los Stones reclutaron a una gran cantidad de músicos de renombre, con Lady Gaga y Stevie Wonder en la épica gospel "Sweet Sounds Of Heaven", Paul McCartney tocando el bajo para el rockero punk-y "Bite My Head Off" y el bajista original Bill Wyman (que se fue en 1993) aparece en el trepidante jam "Live By The Sword". También se puede escuchar a Elton John al piano durante la balada "Get Close", así como en "Live By The Sword".

Cómo fue grabar sin Charlie Watts en la batería y cómo será volver a tocar en vivo para los Rolling Stones Watts, que se unió a la banda en 1963 cuando versionaron clásicos del R&B en el circuito de clubes de Londres, falleció en 2021 tras una breve enfermedad. Tocó la batería en dos temas, "Mess It Up" y "Live by the Sword", en los que había trabajado antes de su muerte. Steve Jordan, elegido personalmente por Watts como su sucesor, aparece en el resto del álbum.

Hablando sobre la diferencia entre los dos bateristas, Wood dijo: “La mejor manera en que puedo describirlo es: Charlie era un espectáculo de fuegos artificiales con muchas explosiones y Steve Jordan es como una bomba estallando. Necesitábamos ese empujón extra [para terminar el álbum]”. Respecto a las posibilidad de que las nuevas canciones suenen en vivo Wood admitió: "La semana que viene veremos cómo se traducen en directo. Tengo plena fe. Podríamos tocar el álbum completo, ¿sabes a qué me refiero? Pero [Mick y Keith] dirán: 'Oh, no, Ron, eso es muy ambicioso'. No nos olvidaremos del catálogo anterior. Hay ciertas canciones, 'Paint It, Black' y '(I Can't Get No) Satisfaction', que hay que tocar. Sólo estamos dejando espacio para, digamos, tres o cinco canciones”. "Hackney Diamonds" llega el 20 de octubre, en formato físico, plataformas de streaming y tiendas digitales.