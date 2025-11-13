Quién es Marttein, el artista que Billy Idol eligió para ser telonero en su show en Argentina







El británico regresa al país y compartirá escenario con el músico local que pisa cada vez más fuerte en la nueva escena pop.

Marttein sorprendió a Billy Idol y será telonero en su show en Argentina.

Billy Idol vuelve a la Argentina y la expectativa es enorme. El ícono del punk rock ochentoso desembarcará este 15 de noviembre en el Movistar Arena con su gira mundial “The Cage Tour”. El encargado de abrir la noche será Marttein, un artista argentino que tuvo sus inicios en el under y viene creciendo de forma sostenida en los últimos años.

La elección no pasó desapercibida. No todos los días una leyenda del rock inglés elige a un músico argentino para calentar la previa de su recital. Desde su equipo de producción explicaron que Idol escuchó parte de su material y quedó sorprendido por su sonido.

Marttein, que combina pop alternativo con tintes electrónicos, tiene una estética muy cuidada y un estilo que se mueve entre el synthpop y el indie. Su inclusión en el show de Idol marca un salto importante en su carrera y lo posiciona ante un público más amplio, con la oportunidad de mostrar su propuesta frente a miles de personas.

Billy Idol Argentina.jpg Cómo será el show de Billy Idol en el Movistar Arena El concierto de Billy Idol está programado para el 15 de noviembre en el Movistar Arena, donde repasará los grandes éxitos de su carrera, desde “Rebel Yell” hasta “White Wedding” y “Eyes Without a Face”. El show promete una puesta visual potente, con pantallas LED y una iluminación que acompaña la estética rebelde y nostálgica del cantante.

El público puede esperar un repaso por los clásicos ochentosos, pero también algunos temas recientes de su EP The Cage, que da nombre a la gira. A diferencia de otros artistas de su generación, Idol sigue ofreciendo un show enérgico, con una presencia escénica intacta. Su última visita al país había sido en 2011, y desde entonces el público argentino esperaba su regreso.

Billy Idol argentina Marttein, figura del under argentino Detrás del nombre Marttein está Martín Delgado, un músico y productor argentino que comenzó su recorrido en el under porteño y, en poco tiempo, se metió en el radar de la nueva escena pop. El joven artista logró construir una identidad que escapa de lo genérico. Su carrera comenzó a tomar vuelo con temas como “Veneno” y “Sola otra vez”, que acumularon miles de reproducciones en plataformas digitales. En paralelo, Marttein fue ganando espacio en festivales independientes y ciclos en vivo, donde su propuesta visual y su puesta minimalista se convirtieron en sello propio. marttein 3.avif La invitación para abrir el show de Billy Idol representa algo más que una oportunidad y es el puente entre dos generaciones musicales, ambos compartirán escenario en una de esas noches que quedan grabadas en la memoria colectiva de sus seguidores

