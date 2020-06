Schmidt, hipnótico

Junto a Kraftwerk y Tangerine Dream, Can fue uno de los grupos dominantes de la escena del krautrock, tal como es conocido el tecno alemán. Para el fundador de esta banda, Irmin Schmidt, el sonido de las campanas siempre fue algo esencial. De chico, al final de la guerra, el único edificio que había quedado en pie luego de los bombardeos era el campanario de la iglesia. Por eso no llama la atención que uno de los pasajes mas fuertes de este “Nocturne”, un concierto para piano y sonidos pregrabados, incluya ecos de aquel campanario que persiste en la memoria del músico. Esta performance grabada el año pasado muestra la evolución de Schmidt del tecno a lo que realmente es música avant garde y experimental. Antes de Can había estudiado con Stockhausen, pero al decidirse por una carrera solista volvió a estudiar música, esta vez con John Cage, de quien aquí toma prestadas varias técnicas de música concreta. Con su mezcla de sonidos naturales o urbanos, las nuevas composiciones de Schmidt generan un clima hipnótico que le da una vuelta original al sonido ambient.